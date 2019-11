La Diputación de Gipuzkoa lanza una campaña para alertar de los riesgos del "Sharenting".

La Diputación de Gipuzkoa, en colaboración con Unicef, ha puesto en marcha una campaña que tiene por lema "¡Yo también tengo algo que decir!" con la que busca alertar a los padres de los riesgos de la publicación de fotos y vídeos de sus hijos a través de las redes sociales. Esta práctica se denomina "Sharenting" y es cada vez más habitual, según ha señalado este jueves el diputado de Juventud, Denis Itxaso, quien ha citado que el 81% de los bebes a los seis meses ya tiene presencia en internet y en sus cinco primeros años de vida habrá 1.000 fotografías suyas circulando por internet.

La campaña recuerda a los padres que muchas veces no son conscientes del destino y uso final que tendrá la foto que publican y les ofrece, a través de un decálogo, consejos sencillos para una correcta publicación de la imagen del menor, como que siempre tiene que ir vestido, sin que se vea su rostro, pixelado o de perfil, sin que figure su nombre, con un nivel adecuado de privacidad, estableciendo alertas de google para evitar su uso sin permiso y siempre mejor a través del correo electrónico que en las redes sociales. El diputado de Juventud, Denis Itxaso, ha subrayado que "no nos damos cuenta de que hacemos vulnerable al menor si a través de las fotos ofrecemos información sobre el centro educativo o el polideportivo al que va, el cumpleaños al que asiste o los amigos que tiene y que no se trata de prohibir sino de establecer unas pautas para proteger al menor y su privacidad". Se trata de evitar situaciones como el ciberacoso, el grooming y la suplantación de identidad.

La campaña promovida por la Diputación de Gipuzkoa y Unicef se va a desarrollar fundamentalmente en redes sociales, pantallas de Lurraldebus y a través de otros medios para que los padres y madres tengan en cuenta que con la práctica del "Sharenting" están creando una imagen y una huella digital de sus hijos, según ha concluido la portavoz de Unicef, Elsa Fuente.