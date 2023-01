La diputación de Bizkaia organiza el congreso feminista "Emakumeak" el 18 de enero

El Congreso 'Emakumeak' reivindicará la visibilidad de las mujeres en su lucha feminista en favor de la igualdad entre los próximos días 17 y 20 de enero en Bilbao, con la presencia de mujeres referentes en distintos campos como Segolene Royal, Fawzia Koofi, Ana Peláez, Sindy Takanishi, Rosa María Calaf o Izaro.

La cita ha sido presentada este lunes en una comparecencia en la capital vizcaína por la diputada de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, Teresa Laespada, y pone "el colofón final" a un programa de actividades que se ha realizado desde el pasado mes de mayo en torno a "la desigualdad estructural" que sufren las mujeres.

El congreso lleva por título 'Emakumeak' porque "se trata de un encuentro con las mujeres de Bizkaia para que tengamos el protagonismo para reflexionar sobre la agenda feminista, los espacios donde nos toca avanzar, los espacios de libertad que nos quedan por avanzar", ha explicado Laespada.

Por ello, ha apuntado, aunque es una cita abierta a toda la sociedad, también a los hombres, "el protagonismo es de las mujeres" a través de debates y reflexiones "acompañadas con otras grandes mujeres" provenientes de diversos lugares.

Entre ellas, la exministra francesa y actual presidenta del Consejo Regional de Piotu-Charentes, Segolene Royal, la política y activista afgana Fawzia Koofi, la vicepresidenta del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Ana Peláez, o la doctora en Ciencias Políticas y catedrática en Economía Aplicada Cecilia Castaño.

También estarán presentes en los debates y reflexiones la profesora de Filosofía Moral Ana de Miguel, la comunicadora y divulgadora Sindy Takanashi, las periodistas Rosa María Calaf y Paloma del Río, la directora de Cine Mabel Lozano, la escritora Nuria Varela, la directora de orquesta Ane Legarreta, la cocinera Elena Arzak o las cantantes Izaro y Christina Rosenvinge.

El encuentro se desarrollará en el Euskalduna con entrada libre aunque es necesaria inscripción previa, en la web del Congreso, por cuestiones de aforo. Además de los espacios de debate y reflexión, 'Emakumeak' va a contar con una zona expositiva, donde se presentará una muestra fotográfica centrada en las mujeres de Bizkaia, además de un espacio para el cuidado de menores y una librería.

"Queda un camino enorme"





"Las mujeres necesitamos espacios de encuentro, de trabajo compartido y de visibilidad", ha reivindicado la diputada Teresa Laespada, que ha advertido de que "no estamos en buenos tiempos para el feminismo". En palabras de la diputada, "estamos viendo cómo se cuestiona el feminismo, la lucha por la igualdad" y se escuchan "argumentos falaces sobre una igualdad supuestamente ya conseguida", pese a que "vivimos en una sociedad estructuralmente desigual, machista o patriarcal".

Laespada ha recordado que, en la última década, han sido asesinadas en Bizkaia 16 mujeres fruto de la violencia machista, la última el pasado 28 de diciembre en Bilbao. En esta línea, ha lamentado que diciembre dejó en el Estado "la vergonzosa cifra de ser el mes con mayor número de asesinatos desde que tenemos contabilizados, 12 asesinatos" y en la jornada de ayer "tres mujeres fueron asesinadas en un solo día".

"¿Podéis imaginaros qué sucedería si hubiesen sido asesinadas por una organización terrorista?", ha cuestionado la diputada vizcaína, que ha señalado que "no hay palabras para expresar la anestesia social que vivimos ante los crímenes tan graves". Según ha advertido, "es la demostración más cruda de que la igualdad no está conseguida y que eso tiene consecuencias terribles para las mujeres".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Laespada ha defendido que "la igualdad real tiene que construirse mostrando a mujeres en todos los espacios de poder, de decisión, de visibilidad". "Somos el 51% de la población y debemos ocupar los espacios en la misma proporción", ha subrayado la diputada, que ha planteado que se necesitan "más igualdad y más feminismo" y 'Emakumeak' es "un paso más" en "una lucha larga".

Así, ha recordado que "el camino recorrido por las mujeres en defensa de nuestros derecho y nuestras libertades acumula siglos de historia, con muchos avances y algunos retrocesos", de los que hay que "aprender para que saber que no podemos caminar hacia atrás". "Nada está terminado. Nada está conseguido de forma irrevocable", ha alertado.

Preguntada las acciones que considera necesarias ante las cifras de asesinatos de mujeres, ha opinado que, en materia de protección de las víctimas, hay "buenos mecanismos y sistemas", pero ha incidido en que hay que "trabajar sobre la prevención más", en relación a conductas y valores. "Ahí hay una gran tarea que realizar", ha señalado.

De este modo, ha precisado que, pese a que "vivimos en un momento en que el feminismo camina y las reivindicaciones en la calle caminan y estamos aumentando los niveles de protección, está fallando todo lo que tiene que ver con la prevención, la educación, los valores, el marco de entender que hemos vuelto otra vez a pautas muy sexistas" como los regalos que representan "los papeles tradicionales".

A su entender, "tenemos que hacer una parada social y decir que 'no puede ser', las mujeres no somos ni pertenecemos a ningún hombre, somos autónomas, independientes y tenemos capacidad para ser libres". Así, ha apelado a "explicar muy bien a los chicos que las mujeres no les pertenecen y a ellas que pueden reivindicar sus papeles también en las relaciones sexuales".

"Queda un camino enorme que no podemos hacer solas nosotras, que tenemos que hacer con educación, con sanidad, con medios de comunicación, con la economía, con la publicidad, el marketing. Si no lo hacemos, continuaremos prolongando toda las desigualdades o reverdeciéndolas", ha concluido.