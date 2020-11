Diez contenedores y tres papeleras calcinadas durante las protestas por las resticciones en San Sebastián.

Diez contenedores y tres papeleras han resultado quemados este fin de semana en San Sebastián durante las protestas contra el estado de alarma y las restricciones impuestas para hacer frente al Covid-19. En la capital guipuzcoana, los bomberos tuvieron que realizar una decena de actuaciones en diferentes zonas de la ciudad donde ardieron varios contenedores y papeleras. Los incidentes se han producido este fin de semana sobre todo en los barrios donostiarras de Alza y en el Antiguo, aunque también se han quemado contenedores en el Paseo de Salamanca y en la calle Amara. La Ertzaintza considera que estos incidentes no se han debido a una acción organizada ya que se han sucedido de modo independiente en la capital guipuzcoana.

La edil de Espacios Públicos, Marisol Garmendia, ha condenado este lunes los actos vandálicos del fin de semana y ha subrayado que "no hay justificación alguna para el uso de la violencia". La edil subraya que "no es de recibo" que los donostiarras "tengan que asumir que unos cuantos se dediquen a destrozar contenedores de basura, dañando el bien común y poniendo en riesgo vehículos estacionados en las inmediaciones y otras propiedades". "Qué consiguen con esta quema, que el virus desaparezca?", se ha preguntado Garmendia quien ha señalado que "no es una cuestión de gustos personales sino de un deber cívico y ético". La edil de Espacios Públicos ha manifestado que estamos en una situación sanitaria muy complicada, "con las UCIS al borde de colapsar y a punto del confinamiento" y hay que cumplir extrictamente con las medidas sanitarias "por nosotros y por todos".

INCIDENTES EN OTRAS LOCALIDADES.

Arrasate y Eibar, Zizurkil y Asteasu han sido otras localidades guipuzcoanas afectadas por los incidentes durante el fin de semana. En Arrasate, un grupo organizado recorrió algunas calles en la madrugada del sábado al domingo, quemó tres contenedores y provocó dos accidentes de coche, que causaron daños en tres vehículos más. La Ertzaintza detuvo a tres personas e identificó a otras cinco. Esa misma noche incidentes similares se repitieron en Eibar, Zizurkil y Asteasu con la quema de contenedores.