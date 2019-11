Día de la Memoria: “No se puede educar en el odio, tampoco normalizar los ongui etorris”

“Ante el terrorismo ninguna ikurriña, txapela, uniforme e idioma sirve de protección”. Ha sido la reflexión de Enrique Barañano, ertzaina herido en un atentado de ETA contra la comisaría de Ondarroa en 2008 que le dejó más lesiones psicológicas que físicas y que al recordar hoy aún le quiebra la voz. Su mensaje, superar el trauma y ahondar en la colaboración de los distintos cuerpos policiales. Así ha arrancado el primero de los cuatro testimonios de víctimas del terrorismo que han servido para conmemorar el Día de la Memoria, que tuvo lugar el pasado 10 de noviembre y que se ha centrado este año en los supervivientes de atentados. El acto ha sido organizado por el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, que será referencia en el Estado y abrirá sus puertas el próximo año en Vitoria.

“Es triste que ETA escriba la parte final”

“No se puede educar en el odio, pero tampoco normalizar los ongui etorris”. Es lo que ha reclamado Maribel Lolo, a quien ETA robó la infancia y la adolescencia al atravesar la médula ósea de su padre, policía municipal de Portugalete, cuando ella tenía 4 años. Cuenta que su aita pudo haber disparado antes al etarra, que no lo hizo porque no quería cargar con eso en su conciencia. Sí cargó con una silla de ruedas y 27 operaciones. Confiesa que es “triste ver como se ha dejado a ETA escribir la parte final” de lo ocurrido y demanda que no se normalicen los homenajes a etarras cuando salen de prisión.

“Quien más sufre es la familia”

El capitán de Infantería del Ejército Juan José Aliste perdió las dos piernas en 1995 cuando ETA colocó una bomba en su coche. Acababa de dejar a su hija y tres compañeros en un colegio de Salamanca. Se despertó días después en el hospital ajeno a las preocupaciones que había tenido su familia, a la que en un primer momento se le dijo que había muerto. “Quien más sufre es la familia”, ha señalado Aliste, que preside la asociación de víctimas del terrorismo de Castilla y León.