Un detenido por una 'quedada' de 40 coches procedentes de Gipuzkoa, Alava y Navarra

Según ha publicado El Diario Vasco, la Policía Foral de Navarra ha detenido a un vecino de Amescoa Baja, de 22 años, por los supuestos delitos de atentado, daños y conducción temeraria tras saltarse los controles establecidos ante la posibilidad de que tuviera lugar una šquedadaš de vehículos en el puerto de Urbasa.

La detención se pudo llevar a cabo porque los agentes tenían información de que unos cuarenta vehículos procedentes de Álava, Gipuzkoa y Navarra pudieran darse cita en Urbasa, por lo que establecieron controles preventivos, según han informado en un comunicado.

En el dispositivo policial han participado patrullas de Estella-Lizarra, Altsasu-Alsasua, y Pamplona.

A los vehículos y conductores que llegaron en primer lugar se les detectaron distintas infracciones que fueron denunciadas, entre ellas alcoholemias, positivos en drogas, conducciones negligentes, modificaciones no homologadas en los vehículos o no portar mascarillas entre personas que no conviven.

Uno de los turismos al ver el control policial huyó a través de una pista forestal, conduciendo de manera temeraria.

En Zudaire, donde se estableció otro control, golpeó un vehículo policial y a punto estuvo de atropellar a los patrulleros de Estella que habían sido alertados.

Posteriores investigaciones permitieron detenerlo en Baquedano, instruyendo el Grupo de Policía Judicial de Estella y la Brigada de Policía Judicial Norte el correspondiente atestado.