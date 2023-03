Detenido un joven en San Sebastián acusado de 2 violaciones y de 15 delitos de ciberacoso sexual a menores

Agentes de la Policía Nacional han detenido en San Sebastián a un joven de 24 años como presunto autor de dos delitos de violación y 15 de “child grooming” o ciberacoso sexual de menores gracias a una investigación llevada a cabo durante meses por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Jefatura Superior de Navarra tras la denuncia por agresión sexual presentada por una adolescente. La víctima relató entonces que el agresor, haciéndose pasar por menor de edad, había contactado con ella a través de redes sociales y que, tras un tiempo de conversaciones "inocentes", le propuso después intercambiar fotografías con contenido sexual y finalmente concertaron un encuentro en el que intentó agredirla sexualmente.



La primera fase de la investigación, según ha informado este jueves la Policía Nacional, se centró en identificar a esta persona, que fue localizada y detenida en el País Vasco a finales de 2022 tras registrar su domicilio, con autorización judicial, para comprobar si poseía algún archivo pornográfico u otros medios de captación de imágenes relacionadas con pornografía infantil en dos ordenadores portátiles, una cámara de fotos y varias memorias fotográficas que se le intervinieron y donde no se obtuvieron datos de interés pero sí en cambio en su teléfono móvil, que hacían sospechar que podía haber estado en contacto con otras menores.



Durante una segunda fase de la investigación se analizaron conversaciones del detenido, tanto en el teléfono como en la redes sociales, que permitieron recabar información de posibles víctimas. Además, se examinaron años de interacciones en perfiles de redes sociales para localizar a las menores afectadas hasta conseguir demostrar 2 agresiones sexuales con penetración y 15 casos de ciberacoso sexual a menores.



Cuando ocurrieron los hechos, las víctimas, que no contaron nada a sus padres, eran menores de 16 años y, por tanto, un posible consentimiento carecía de validez jurídica. Las menores, algunas de 12 años, residían en diferentes ciudades, algunas incluso en provincias distintas a la del detenido, que no dudaba en desplazarse para facilitar los encuentros.

Con todos estos datos la Policía Nacional detuvo el 1 de marzo por segunda vez al joven en San Sebastián mientras la investigación policial continúa abierta y no se descarta que haya más víctimas.



PERFIL DEL AGRESOR SEXUAL



Según detalla la Policía Nacional, el agresor presenta un patrón de comportamiento similar. En primer lugar intenta contactar con chicas jóvenes a través de redes sociales. Estas interacciones las realiza en perfiles a los que llega a través de conocidos o personas a las que manda invitación.



Cuando las menores le agregan a sus conocidos, mantiene con ellas conversaciones inocentes o ingenuas, sin fondo, hasta que va ganando su confianza y les pide fotografías personales y un número de teléfono móvil para hablar directamente con ellas a través de aplicaciones de mensajería instantánea.



Conseguido esto, su único interés es obtener imágenes de la adolescente desnuda para alimentar su lívido. Posteriormente intenta encuentros en persona, sin importarle el lugar de residencia pues siempre se muestra dispuesto a desplazarse y quedar.