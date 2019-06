Ya se conocen los detalles finales de un evento que se celebrará del 11 al 13 de julio en su tradicional emplazamiento del Monte Cobetas con Liam Gallager, The Strokes, Rosalía y Weezer como cabezas de cartel.

En conjunto, 100 artistas y 34 horas y media de música entre los tres días de duración del festival con una amplia selección de grupos y solitas de distintos géneros y gustos musicales, aunque sigue predominando la tendencia hacia la música británica, característica del festival bilbaíno desde sus inicios.

Nuevo punto de recogida de pulseras

Desde la promotora Last Tour, organizadora del festival, Alfonso Santiago ha anunciado que el festival estrena este año acuerdo de colaboración con el Athletic de Bilbao por el cual el club abrirá las puertas de San Mamés el martes y miércoles 9 y 10 de julio para que los asistentes al evento musical puedan recoger sus pulseras acreditativas en el interior del estadio rojiblanco.

Esto permitirá a los asistentes conocer por dentro el espectacular campo en el que el Athletic disputa sus partidos oficiales de competición, ha enfatizado Alfonso Santiago.

Además, el Museo del club se ha sumado al programa Bilbao BBK Live Experience, por el cual ofrece descuentos a los asistentes al festival que decidan visitarlo, al igual que ya hacen el Bellas Artes de Bilbao y el Guggenheim.

Nuevas incorporaciones

El promotor del festival ha anunciado, además, la incorporación de última hora de tres nuevos grupos, con los que el cartel de sus 7 escenarios en su sede del monte Cobetas queda ya completamente cerrado.

Se trata de Charlotte Adigéry, una de las artistas que empieza a ser conocida gracias a su pop colorido y a la calidad de su disco "Zandoli"; The Intergalactic Republic of Kongo, experimento de afro-punk liderado por el músico de origen marroquí Mike Title, y Alien Tango, una imprevisible mezcla de sonidos en el que caben sintetizadores, sitares y acordeones.

Además de los conciertos en el monte Cobetas, el festival volverá a ofrecer sesiones matinales en cuatro escenarios repartidos por el centro de Bilbao (Gran Vía, Torres de Isozaki, Jardines de Albia y Paseo del Arenal), dentro de su programa Bereziak, con el que trata de acercar el festival a la villa.

El primer concierto de este programa tendrá lugar la mañana del jueves 11 de julio con el "arriesgado proyecto" del actor bilbaíno Asier Etxeandia junto a Enrico Barbano, bautizado "Mastodonte", y seguirá con las actuaciones de Anni Sweet, Gimnástica, Pony Bravo y Venturi, entre otros.

Alfonso Santiago ha revelado que para la sesión del viernes en la que actuarán, como grandes estrellas, The Strokes, en el que será su único concierto en España este año, y la sensación juvenil española del momento, Rosalía, las entradas están ya casi agotadas y que quedan pocos billetes para los otros dos días, con lo que confían en completar el aforo de 120.000 espectadores que puede congregar el festival.

PROGRAMA COMPLETO CON HORARIOS

Miércoles 10

Escenario Akelarre

20.30 horas Nicola Cruz

23.30 horas Tornado Wallace

Jueves 11

Escenario Nagusia

18.25 horas Derby Motoreta's Burrito Kachimba

20.40 horas Vetusta Morla

23.15 horas Liam Gallagher

02.05 horas Modeselektor live

Escenario Bestean

17.45 horas Erabatera

19.30 horas John Grant

22.05 horas Nils Frahm

00.40 horas Thom Yorke Tomorrow's Modern Boxes

Escenario Gora!

17.30 horas Belatz

19.40 horas Biig Piig

22.00 horas Sleaford Mods

00.35 horas Nicola Cruz live

03.15 horas Yaeji

04.30 horas Mr. K

Escenario Txiki

17.25 horas Sua

18.45 horas The Psychotic Monks

20.55 horas Khruangbin

22.13 horas Slaves

02.00 horas The Voidz

Escenario Firestone

18.00 horas Delaporte

20.00 horas Ider

22.00 horas Baiuca

00.15 horas Ms Nina

Escenario Basoa

17.00 horas Ketiov

19.00 horas Courtesy

21.45 horas Octo Octa

00.30 horas Midland

03.15 horas Honey Dijon

Escenario Lasai

19.00 horas Miravalles

21.00 horas Orpheu the Wizard

23.00 horas Casper Tielrooij

01.00 horas Elena Colombi

03.00 horas Fort Romeau

Viernes 12

Escenario Nagusia

18.35 horas Mourn

20.40 horas Brockhampton

23.00 horas Rosalía

1.35 horas The Strokes

Escenario Bestean

17.40 horas Oso Leone

19.30 horas Second

21.50 horas Idles

00.10 horas Suede

03.00 horas The Blaze

Escenario Gora!

17.30 horas Olatz Salvador

19.40 horas Uniforms

21.45 horas Jonathan Bree

00.25 horas Princess Nokia

03.00 horas Omar Souleyman

04.00 horas Zaza

05.30 horas Djake

Escenario Txiki

18.50 horas Cecilio G

20.50 horas Anari

23.05 horas The Intergalactic Republic of Kongo

01.55 horas Mueveloreina

Escenario Firestone

18.00 horas Antifan

20.00 horas Lester y Eliza

22.05 horas Georgia

Escenario Basoa

17.00 horas Alvaro Cabana

19.00 horas Moxie

22.00 horas Dj Seinfeld

01.00 horas Bicep dj set

04.00 horas Laurent Garnier

Escenario Lasai

19.00 horas Muevelocumbia

21.00 horas Olivia

23.00 horas Djohnston

01.00 horas Julian Falk

03.00 horas Mislav

Sábado 13

Escenario Nagusia

18.25 horas Cupido

20.15 horas Nathy Peluso

22.55 horas Weezer

01.40 horas Hot Chip

Escenario Bestean

17.40 horas Nøgen

19.15 horas Nadia Rose

21.25 horas The Good, The Bad & The Queen

00.20 horas Vince Staples

Escenario Gora!

17.30 horas Serrulla

19.20 horas Cala Vento

21.45 horas Kero Kero Bonito

00.30 horas HVOB live

03.00 horas Cut Copy

04.15 horas Charlotte Adigéry

05.00 horas 2Manydjs dj set

Escenario Txiki

18.50 horas Alien Tango

20.30 horas Viagra Boys

23.20 horas Shame

01.30 horas Pony Bravo

Escenario Firestone

18.00 horas Las Ligas Menores

19.35 horas Perro

22.00 horas Boy Azooga

Escenario Basoa

17.00 horas Alicia Carrera

19.00 horas Tama Sumo

22.00 horas DJ Dustin

01.00 horas Todd Terje dj set

04.00 horas John Talabot

Escenario Lasai

19.00 horas Fenna Fiction

21.00 horas Sacha Mambo

23.00 horas Ninja

01.00 horas Phuong-Dan

03.00 horas Nuel