El PP denunciará en Bruselas la falta de ambulancias en Álava

El PP denunciará en Bruselas el servicio deficitario que presta Osakidetza en Álava porque "hay que elevar la voz" cuando se está hablando de "la vida y la muerte". Según ha explicado la secretaria general de los populares alaveses, Ana Salazar, van a poner en funcionamiento un teléfono gratuito (900 100 945) para que cualquier ciudadano pueda trasladar su queja sobre el servicio sanitario recibido. Con la información recabada se elaborará un informe que se remitirá a las instituciones europeas, al Gobierno vasco y al Ararteko.

"Cada vez hay más recortes. Se empezó con el cierre del PAC de San Martín, siguió el cierre de las Urgencias de Santiago y cada día se cierra un consultorio en la zona rural. Lo que está haciendo el PNV en la sanidad en Álava no tiene nombre, no tienen vergüenza", ha lamentado Salazar, quien ha denunciado la escasez de ambulancias medicalizadas en Álava, con solo una unidad ya que la segunda, con base en Llodio, fundamentalmente da servicio en Bizkaia.

Salazar también ha citado el "desastre" en la coordinación de las emergencias y ha asegurado que un día en el mes de febrero pasado estuvieron más de 25 minutos colgadas las líneas del 112, "es durísimo".





"La ambulacia tardó 22 minutos y ya no pudieron hacer nada por mi marido"



Sobre la escasez de UVI móviles en Álava ha hablado Montse, una mujer que ha relatado cómo falleció su marido, enfermo de cáncer, en su domicilio de Vitoria después de esperar 22 minutos a que llegara una ambulancia desde Mondragón mientras se ahogaba con su sangre. Ha explicado que a los 16 minutos de la primera llamada llegó una patrulla de la Ertzaintza que ayudó al hombre y cuando llegaron los sanitarios de la ambulancia "ya no pudieron hacer nada por él". Con su denuncia quiere que lo que vivió "no vuelva a suceder".



La secretaria general del PP del País Vasco, Laura Garrido, ha recalcado que en Álava hay un déficit de ambulancias medicalizadas y el PNV "mira para otro lado". Por ello, ha anunciado que el próximo viernes preguntará al lehendakari, Iñigo Urkullu, en el Parlamento Vasco sobre el "deterioro" de la sanidad pública vasca y qué medidas se van a poner encima de la mesa para solucionarlo.