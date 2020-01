El PP denuncia que el decreto de la Diputación alavesa sobre el euskera es un "atropello"

“Este decreto no es uno más, salta las líneas rojas”. Es la voz de alarma dada por el presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal, quien ha pedido la retirada urgente de esta nueva regulación del uso del euskera en la administración foral al considerarla “un auténtico atropello”. El decreto aprobado el pasado 27 de diciembre por el Gobierno del jeltzale Ramiro González establece diversas medidas, entre ellas, que el saludo inicial del funcionario sea bilingüe, iniciándose con una palabra en euskera, como por ejemplo: 'Egun on, Buenos días'. Además, en la guía telefónica y en el directorio interno de correo electrónico se incluirá el distintivo 'eu' junto al nombre del personal empleado que domina esta lengua. Oyarzabal ha denunciado que el decreto “trata de señalar a los funcionarios en listados en los que quede reflejado si dominan o no el euskera” y ha criticado que plantea que los textos que la Diputación reciba en euskera no sean traducidos como hasta ahora. “Si un funcionario no domina el euskera, tiene que ir a pedirle a otro funcionario que sí lo domine para que le haga un resumen”, ha asegurado.

Solo un 1% se relaciona en euskera

Según ha explicado, se trata de un decreto que quiere “imponer el euskera como única lengua de uso y de servicio en la Infancia y en la Juventud”, ya que plantea que todas las comunicaciones, las campañas, los anuncios y publicaciones de la Diputación que vayan dirigidas a la infancia y a la juventud se harán solo en euskera. En este sentido, ha asegurado que el estudio realizado por la Diputación alavesa sobre uso lingüístico indicaba que el 98% de la población alavesa utiliza el castellano en sus hogares y solo el 1% demandaba usar el euskera en su relación con las Administraciones. Para revertir esta situación el PP de Álava va a presentar una moción urgente en las Juntas Generales para “exigir la retirada del decreto”.