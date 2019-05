Daesh amenaza con atentar en el País Vasco

La Fundación Al Muntasir ha distribuido a través de las redes sociales un cartel donde anuncia atentados yihadistas en el País Vasco, según ha adelantado el diario La Razón. Se trata de una imagen en la que se lee en euskera las palabras “sólo la muerte” y en castellano “como sea y dónde sea”. “¡Oh cruzados no hemos venidos desde fuera! (estamos aquí). Nunca nos descubriréis. Somos vuestros hijos que pronto atacarán. Cuando menos os lo esperéis El Estado Islámico nunca nos enseñó de fronteras”, así reza el cartel.

Sexta amenaza en 2019

No es el primer mensaje de estas características que lanza la fundación. Se trata de la sexta amenaza que el Daesh vierte contra España en lo que va de año. En concreto, el pasado mes de abril, la misma fundación hizo un llamamiento a células durmientes y a los llamados lobos solitarios vinculados al Estado Islámico para atacar durante la Semana Santa. Entonces, la Policía Nacional y los servicios de información españoles y marroquíes desarrollaron una operación que culminó con la detención en Marruecos de Zouhair El Bouhdidi, un presunto yihadista que supuestamente tenía previsto atentar en Sevilla hoy encarcelado en Marruecos.

"Os anunciamos nuevas operaciones"

El pasado mes de diciembre, Al Muntasir lanzó un vídeo titulado: “Precio caro, pagado en Barcelona”. Se incluían imágenes de archivo procedentes del atentado de Barcelona del 17-A. Una voz en off habla en castellano: “Cruzados: vosotros alimentáis el radicalismo, pero no dais cuenta de ello. Sois como aquel que quiere apagar un fuego lanzando llamas contra ese fuego, pues estáis poniendo a todos los musulmanes en un mismo bando y alimentando el odio. Muchas de vuestras detenciones fueron en contra de musulmanes inocentes y que no formaban ninguna amenaza. Vuestra represión contra nuestras hermanas ha tenido un precio caro. Las células están preparadas. Los objetivos designados. Estar preparados, os atacaremos cuando menos os lo esperéis. Por si no los sabíais los leones de Barcelona se vengaron por vuestra campaña de detenciones, y aún nos vengaremos más. Os anunciamos, oh cruzados, nuevas operaciones, entendéis vuestro error muy pronto”.