¿Cuál es el perfil de la presunta secuestradora del bebé de Basurto?

La joven que, durante la noche de este pasado miércoles robó un bebé en el hospital de Basurto, en Bilbao, contó en el barrio que se encontraba embarazada y "le tocaba dar a luz esta semana", según ha relatado una conocida de la supuesta secuestradora en COPE Euskadi.

En este sentido, la especialista en Psicología Clínica, de la Salud y Educativa y directora del Grupo Albor-COHS en la capital vizcaína, Ángela Magaz, analiza el perfil dela mujer de 24 años acusada del robo del bebé. La psicóloga asegura que"fingir y decir cosas que no son es mucho más frecuente de lo que pensamos en personas jóvenes con falta de habilidad".

Magaz insiste en que "pueden meterse en auténticas trampas" cuando buscan "el beneplácito, el ánimo, el cuidado o aquello que desean conseguir" y, por contra, ejercen "daños muy graves" tanto a sí mismas como a otras personas. Además, la experta hace hincapié en que "no es un perfil fijo, ya que cualquiera de nosotros en una situación de agobio, cuando notamos que no somos capaces de pensar con claridad, por ansiedad, por miedo o por rabia, podemos tener una percepción alterada y no ser capaces de anticipar consecuencias" algo que nos llevaría a "perjudicar a los demás".

"No es mala gente, necesita ayuda"

La Consultora de los Servicios Vasco, Valenciano y Madrileño de Salud achaca la actuación a "un posible deseo muy insistente que nos afecta emocionalmente". Una reacción que podría darse "bajo efectos de sustancias, en situaciones de mucho agobio o tras un brote de base biológica". Una situación que nos haría percibir "una realidad distanta e inventarnos cosas".

Magaz hace hincapié en que "cuando se tiene una percepción alterada de la realidad" puede llegar por ejemplo, a "ver bichos incluso sentirlos" y que "una vez que ya están metidos en el lío, pueden acabar haciéndose daño o haciendo daños a otras personas". Sin embargo, pone el foco en la necesidad de ayuda. "No pensemos que es mala gente, pensemos que tiene un déficil, tiene una dificultad y necesita ayuda", afirma la psicóloga.