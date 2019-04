Crecen un 2,9% los accidentes laborales en Euskadi, con 9.654 bajas hasta marzo

Euskadi registró en los tres primeros meses del año 9.654 accidentes laborales con baja, lo que supone un ascenso del 2,9 por ciento respecto al mismo periodo de 2018. Los accidentes de trabajo con resultado de muerte se elevaron a ocho, uno más que el ejercicio precedente, según datos de Osalan. Estas cifras incluyen tanto los siniestros en jornada de trabajo, como los registrados 'in itinere', estos son los accidentes de tráfico ocurrido al trabajador durante el desplazamiento desde su domicilio hasta su lugar de trabajo, y viceversa, además de las recaídas. Según el Sindicato Comisiones Obreras (CCOO) más de la mitad de los accidentes laborales 'in itínere' los sufren mujeres. Los accidentes en jornada ascendieron a 8.093 (+4,1%) y los contabilizados 'in itinere' a 1.057 (-7,8%).

Del total de accidentes en jornada de trabajo, 8.046 fueron leves (+4,2%), 40 graves (-13%) y 7 mortales (igual que en 2018). Los siniestros 'in itinere' de carácter leve fueron 1.046 (-7,3%), los graves fueron 10 (-47,4%) y hubo una víctima mortal (por ninguna en 2018).

El sector con mayor siniestralidad laboral fue la Industria (16,4 bajas por cada mil ocupados), seguido de la Construcción (15,6 bajas por cada mil ocupados), Primario (15,3 bajas) y Servicios (6,1 bajas por cada mil trabajadores).

ENFERMEDADES PROFESIONALES

Por otra parte, Euskadi contabilizó hasta marzo 425 enfermedades profesionales nuevas que causaron baja laboral, lo que supone un ascenso del 4,9 por ciento con respecto a las contabilizadas en los tres primeros meses de 2018.

Los casos de enfermedades profesionales que no provocaron baja se elevaron a 451, lo que supone un 9,8% menos que las 500 enfermedades sin ausencia laboral contabilizadas en 2018.