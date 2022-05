La covid sigue al alza en contagios y hospitalizaciones en Euskadi

Las interacciones de Semana Santa y del fin de las mascarillas en interiores han disparado los contagios, que han crecido un 25% en la última semana al pasar de 4.343 a 5.474 positivos. La incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes es alta entre los mayores de 60 años, ya que roza los 900 casos, si bien la tasa general también crece y pasa de 358 casos a 447 de lunes a lunes. En ese periodo han fallecido por culpa del virus 17 personas, entre ellas un veinteañero, son 8 menos que la semana anterior.





Gripalización del covid

En cualquier caso la covid ha ganado terreno y se nota en los hospitales vascos, ayer hubo 25 nuevos ingresos y en planta hay 317 infectados, la cifra más alta desde el 20 de febrero, mientras que en la UCI hay 11 pacientes, uno menos que hace 7 días.

En Álava la incidencia acumulada en 14 días ha subido hasta 477,9 casos y en Bizkaia a 443,7. Gipuzkoa presenta una ligera mejoría y ha bajado a 425,5 casos por 100.000 habitantes, casi uno menos que el día anterior.



Además, el número reproductivo básico, el que indica a cuántas personas puede infectar un enfermo covid, sigue por encima de 1, con lo que la transmisión sigue sin estar controlada.



En concreto, este domingo el R0 estaba en 1,08. Pese a que todavía un enfermo de covid sigue contagiando a una persona, el indicador ha comenzado a descender, ya que el pasado lunes había llegado a 1,28. Álava presenta el peor indicador, con 1,1, seguida de Bizkaia (1,08) y Gipuzkoa, con 1,07.

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha declarado en EITB que no hay sospecha de una "séptima ola" aunque ha admitido que los casos positivos diarios han pasado de ser "unos 400 ó 500, a ser ahora de nuevo unos 900", aunque, "afortunadamente, no tan graves como antes". No obstante, Sagardui ha llamado a mantener "la prudencia y la atención".