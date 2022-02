La corresponsal, Olga Merino, durante 'Cinco inviernos' en la URSS: "Cada frontera en Europa es una cicatriz"

Un imperio en quiebra y una escritora en formación. En esta frase podría resumirse la experiencia de la periodista Olga Merino en sus 'Cinco inviernos' en Rusia, en plena disolución de la URSS. Y es que la corresponsal acaba de presentar un libro en el que además de abrirnos una ventana a la intimidad de esa joven escritora aún inédita que era Olga Merino hace treinta años, nos lleva a un momento y a un lugar que ya no existen: el Moscú en el que se derrumbaba un imperio. "Cada frontera en Europa es una cicatriz", insiste la autora.

En una entrevista, en COPE Euskadi, la periodista habla de la primera visita a Chernóbil, la aparición de Putin como actor político, la guerraen Chechenia y, al mismo tiempo, de las colas para comprar una pata de pollo, la falta de autobuses o taxis, la vida precaria de los corresponsales extranjeros bebiendo juntos en una oficina compartida y sobre la presión de escribir siempre presente. "Comencé a rellenar libretas a eso de los dieciocho años. Cuadernos de todo y de nada donde, con caligrafía minuciosa y pulcra, copiaba poemas, párrafos de novelas que me habían deslumbrado y letras de canciones, pegaba recortes de periódico, hacía algún collage o dibujo espantosos y sobre todo me contaba a mí misma mis desvaríos románticos y la fiebre de una vocación atroz que me fustigaba con un látigo de siete colas: tenía terror a la escritura", dice la periodista.

Merino adoptó la corresponsalía de Moscú antes de los treinta, llevando a cabo la función de periodista pre-internet que poco tiene que ver con la de ahora. "El periodismo en su conjunto se está viendo condicionado. Internet es maravilloso porque ha democratizado la información pero en contrapartida necesitas a alguien que peine del trigo de la paja. Y cuando más necesitamos el periodismo, más se ha precarizado", dice Merino.