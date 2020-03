Coronavirus: Euskadi suma 27 casos, 11 hospitalizados

Seis casos más en las últimas horas elevan a 27 el número de personas con coronavirus en Euskadi. 20 están en Álava, que suma 4 de los nuevos positivos, 5 en Vizcaya y dos se mantienen en Guipúzcoa. De ellos 11 se encuentran hospitalizados, 9 en Txagorritxu. Tres revisten “mayor gravedad”, uno de ellos se encuentra en la UCI. La consejera de Salud, Nekane Murga, ha mostrado su solidaridad con la familia del fallecido ayer en Galdakao (un hombre de 82 años ingresado con un historial de enfermedades crónicas) y ha explicado que ahora las investigaciones se centran en determinar el origen de los nuevos afectados, personas con neumonía no intrahospitalaria y sin relación con los ya contagiados en Álava.

Ningún menor

Entre los nuevos positivos no hay más médicos, sigue la cifra en 5, ni menores. Ya no se facilita el número de personas en cuarentena, ayer eran 250, más de 100 sanitarios. Murga asegura que algunos de estos profesionales se incorporarán en breve a su actividad y que otros muchos al no tener síntomas trabajan desde casa. La mayor parte son de Txagorritxu, el hospital con más medidas de reorganización y refuerzo de plantilla. El número de sanitarios de los hospitales de Vizcaya que han podido tener contacto con algún positivo no es comparable a Txagorritxu, aunque si fuera necesario se podrían reforzar los hospitales vizcaínos desde otros centros. Se insiste en que la asistencia en toda la red está “garantizada”.

Sin medidas drásticas

Los nuevos casos no llevan al Departamento de salud a adoptar medidas más drásticas. La consejera explica que seguimos en la fase de “contención” del virus, con medidas preventivas y de localización del origen de los contagios y sus contactos. Se insiste en extremar la higiene y se pide mantener un metro de distancia con quien tenga “síntomas respiratorios”. Murga hace de nuevo hincapié en la limpieza de hogares donde vivan mayores y enfermos crónicos, porque son los más “vulnerables”. Vídeo de Osakidetza con recomencaiones:

https://youtu.be/dtTr8H_HXGA

Por cierto, Murga ha señalado que “si la situación sigue igual”, el partido Baskonia-Milán se celebrará a puerta cerrada.

Reducir el impacto en la economía

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha llamado a la "serenidad" de los ciudadanos ante la expansión del coronavirus en Euskadi, y ha anunciado que el Gobierno Vasco se reunirá la próxima semana con agentes económicos para analizar la puesta en marcha de medidas destinadas a "minimizar" los efectos del Covid-19.