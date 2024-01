Copa del Rey: El Alavés sigue pero Baskonia se queda fuera, otra vez

Desde que la Euroliga decidió cambiar su sistema de competición en la 2016/2017 y realizar una fase regular a modo de liga de todos contra todos, Baskonia ha sufrido, como muchos equipos, no solo en la máxima competición europea, sino que también ha tenido decepciones en la liga doméstica. La última de ellas en este reciente final de la primera vuelta de la presente temporada de la liga ACB. Después de las primeras diecisiete jornadas, Baskonia ha sumado 9 victorias y 8 derrotas. De estas últimas destacan Andorra, Obradoiro o Joventut. Con una de ellas, el equipo baskonista estaría en la cita malagueña.

¿Por qué?

El propio Dusko Ivanovic no se aventuró a dar una respuesta. Se limitó a admitir que: «Es una decepción no estar en la Copa del Rey. Si no somos capaces de ganar al Madrid, ¿para qué vamos a ir a la Copa?.No tenemos que pensar más; dentro de dos días tenemos otro partido y hay que mirar hacia adelante. Es el mejor momento para mostrar nuestro carácter».

La ausencia de efectivos, no en número, pero quizá sí en calidad o en rendimiento, la apuesta fallida de Mannion o el bajo rendimiento de las otras incorporaciones y el foco primordial del club hacia la Euroliga podrían ser algunas razones de la ausencia copera.

En Deportes Cope Vitoria hemos hablado con Juan Pinedo, ex-entrenador y jugador de Baskonia, sobre de las razones que subyacen en la decepción baskonista.

Por su parte, el Deportivo Alavés pudo pasar de ronda en la Copa del rey de fútbol. Era el único enfrentamiento entre equipos de la primera división y a pesar de la diferencia de calidad y presupuesto entre el equipo albiazul y su rival, el Betis, los de Luis García Plaza pasaron por encima de un Betis decepcionante para todos, incluso para su entrenador Manuel Pellegrini:

“Ellos merecieron pasar. La verdad es que no esperaba la respuesta del equipo después del gol sino antes. Fue una continuidad de un juego en el que nunca conseguimos tener. Me extraña que el equipo jugara así. Ante el Celta tuvimos ocasiones, antes hubo partidos que pudimos ganar ante Girona o Real Madrid. Fue extraño, pero tenemos que reaccionar lo antes posible. Ojalá esto nos sirva de lección para reaccionar”.

En Vitoria-Gasteiz no hay preferencias por el rival de los octavos de final. Solo que el partido de Copa se celebre en Mendizorroza donde frente al Betis, a pesar de que varios colectivos y aficionados no acudieron al encuentro en protesta porque el Consejo de Administración decidió que los abonados debían pasar por caja para esta temprana ronda copera.

En Deportes Cope Vitoria hemos hablado con nuestro "profe" Hector Valdés de lo mucho y bueno que dejó la Copa en Vitoria el día de Reyes con una defensa novedosa y solvente, con varios casi debutantes sumando para el cuadro babazorro

