Te contamos qué hacer en Bilbao esta próxima semana

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, #BilbaoGabonak, la iniciativa municipal que llenará Bilbao de planes de ocio y cultura las próximas semanas, plantea casi una treintena de propuestas para hace que la próxima semana, los vecinos y vecinas de los diferentes barrios de la Villa puedan disfrutar de planes de calidad pensados para todos los públicos.

DISTRITO 1 - DEUSTO

IGLESIA SAN IGNACIO DE LOYOLA

•Jueves, 17 de diciembre a las 19:00 horas.

Argazkineta puso en octubre en circulación una furgoneta que ha recorrido las diferentes calles de San Inazio, Elorrieta, Sarriko e Ibarrekolanda, recogiendo y digitalizando materiales tales como carteles, bonos, postales, recortes de prensa, revistas, panfletos, mapas, videos o documentos escritos. Ahora ha llegado el momento de compartir los resultados con los vecinos y vecinas en un show divertido, participativo y amenos en el que se proyectarán fotografías, recuerdos y vivencias transmitidas por quienes se acercaron a la Argazkineta el pasado octubre. Así, el proyecto mostrará estos recuerdos compartidos que han resultado de la colaboración vecinal en la Iglesia de San Ignacio de Loyola del barrio de San Inazio el viernes 17 de diciembre a las 19:00 horas.

CENTRO MUNICIPAL DE DEUSTO

• Viernes, 18 de diciembre a las 18:00 horas.

El CMD de Deusto acogerá la función ‘Gabonetako Gutunak’.

DISTRITO 2 - URIBARRI

LUCES EN EL AYUNTAMIENTO

Hasta el próximo 6 de enero, de domingo a jueves, entre las 18:00 y las 22:00 horas, y hasta las 23:00 horas los viernes, sábados y vísperas de festivo, los alrededores del edificio principal del Ayuntamiento de Bilbao se convierten en la postal navideña para subir a redes sociales. La iluminación de su fachada ha sido renovada y en su entorno se encuentran un árbol de 14 metros, una enorme bola navideña y también una nueva baldosa característica de Bilbao. Muy cerca de allí, además, está instalado el bosque mágico del Arenal con más de 120 árboles centenarios revestidos de dorado gracias a la iluminación de cientos de luces led con forma de guirnaldas y cortinas. También se podrá ver entre los Tinglados del Arenal, la gran ballena dorada, de seis metros de altura por doce metros de largo y tres de ancho.

CENTRO MUNICIPAL DE CASTAÑOS

•Martes, 15 de diciembre a las 18:00 horas.

Monda Lironda Pailazoak son las encargadas de hacer disfrutar al público que acuda a esta cita donde compartirán ‘Baietz lortu’. Monda y Lironda quedan para verse después de hacer un viaje muy especial. Al encontrarse hay muchas sorpresas para Monda pero para Lironda … ¡NADA! Monda con la ayuda del público intentará hacer para su amiga Lironda algo especial, pero… ¿lo conseguirá?.

•Jueves, 17 de diciembre a las 18:00 horas.

Bego, de Alabazan, llega al CMD de Castaños con ‘Gabonetako abenturak’. La Nochebuena es una noche muy especial en la que suceden mil cosas mágicas. Las aventuras que comienzan entonces son también mágicas y especiales. Los fantasmas aquí no dan miedo, las brujas no son malas y nadie sabe dónde se han escondido los dragones. Vente a descubrir secretos que nunca soñaste en las horas en que todo el mundo duerme, bueno todo el mundo no...

DISTRITO 3 OTXARKOAGA - TXURDINAGA

CENTRO MUNICIPAL DE OTXARKOAGA

•Lunes, 14 de diciembre a 18:00 horas.

En el marco del Plan #BilbaoAurrera, y con el fin de apoyar a los agentes culturales locales, el Ayuntamiento de Bilbao ha subvencionado el proyecto teatral ‘Gabonetako Gutunak’.

•Jueves, 17 de diciembre a las 19:00 horas.

Askoa Etxebarria ‘La Pulga’ y Miren Amuriza presentarán ‘Gorria’. Gorria es el resultado de un proceso de diálogo entre una bertsolari y una bailaora; un espacio de experimentación; un intento de crear una estética propia a través del intercambio de elementos estilísticos y temáticos (tanto en textos y coreografías como en vestidos, música o escenografía).

•Viernes, 18 de diciembre a las 19:00 horas.

La música correrá a cargo de Los Chimberos. Su repertorio lo integran bilbainadas, habaneras y folklore de diversas regiones, rescatando del olvido aquellas canciones de las tabernas y teatros, canciones vascas y música popular en general.

•Sábado, 19 de diciembre a las 19:00 horas.

La compañía Zanguango presentará su espectáculo ‘Aquí va a pasar algo’. Espectáculo cómico-poético de dos personajes obligados a reinventarse en cada momento, en un ejercicio de imaginación y de reivindicación del juego como eje de sus vidas. Premio Especial del Público y Mejor Actor para Txubio Fernández en el Certamen de Teatro Vitigudino 2012.

DISTRITO 4 - BEGOÑA

CENTRO MUNICIPAL DE BEGOÑA

•Miércoles, 16 de diciembre a las 19:00 horas.

Maite Guevara llega a Begoña con ‘¡Ahora!’. El clown para adultos llega al CMD de Begoña de la mano de Maite Guevara y ‘¡Ahora!’. La protagonista es Martina, que ya está preparada para dar vuelta algunas cosas y que lo que está por venir suceda ¡AHORA!

CENTRO MUNICIPAL DE SANTUTXU

•Jueves, 17 de diciembre a las 18:00 horas.

Los mayores de 6 años tienen una cita con Dramagia y su espectáculo ‘Mister Blancoren misterioak’, espectáculo de magia compuesto de diversos sketchs para crear emoción a través de los sentidos (vista, oído, tacto...), hasta llegar a la imaginación, sin olvidar el sentido del humor.

DISTRITO 5 - IBAIONDO

BIDEBARRIETA KULTURGUNEA

•Lunes, 14 de diciembre a las 19:00 horas.

Juan Ignacio Pérez presentará su libro ‘Animales ejemplares’. En este libro, cada capítulo ejemplifica algún aspecto del funcionamiento de los animales. Cómo se las arreglan para mantener un balance equilibrado de agua y de sales; qué materiales orgánicos pueden servir de alimento; cómo son los mecanismos que han permitido a no pocas especies frecuentar enclaves donde prácticamente no hay oxígeno, entre muchas curiosidades más.

•Martes, 15 de diciembre a las 19:00 horas.

Las autoras Joanes Urkixo, Katixa Agirre y Goizalde Landabaso participarán en el encuentro titulado ‘Euskal literaturaren generoak’ del martes 15 de diciembre, que se enmarca dentro del programa Diálogos con la Literatura en el siglo XXI. En esta cita se dará respuestas a preguntas como qué efecto tendrá la pandemia en la literatura; si es habitual que a la hora de escribir, con la historia en la cabeza, los autores tengan claro qué género tendrá su obra; cómo ha cambiado el rol de la mujer en la literatura o si creen que queda mucho camino que recorrer para darle mayor presencia a la diversidad sexual de la sociedad actual en la literatura, entre muchas cuestiones más.

•Miércoles, 16 de diciembre a las 19:00 horas.

Félix G. Modroño visitará el Salón de Actos de Bidebarrieta para presentar su nueva novela ‘La ciudad del alma dormida’. En esta novela, cuando Ignacio se enamora a primera vista de Irene, una joven librera pelirroja, poco podía sospechar que sus sentimientos tendrían que convivir con una guerra civil a punto de estallar. En medio de una ciudad que lucha por su subsistencia, Ignacio tendrá que cubrir para su periódico una violenta ola de crímenes que la asolan, mientras Irene añora más que nunca su Gernika natal desde una Bilbao asediada.

•Viernes, 18 de diciembre a las 19:00 horas.

Jabier Muguruza y Bernardo Atxaga presentarán en Bidebarrieta Kulturgunea su álbum ‘Geltokiak Izarretara’, el disco-libro que recorre la canción vasca de las décadas de los 80 y 90 junto a textos de Bernardo Atxaga, Premio Nacional de las Letras 2019, escritos expresamente para la ocasión. El autor participará también en el acto.

Las entradas para el concierto de Jabier Muguruza y Bernardo Atxaga del viernes 18 cuestan 5 euros y ya están a la venta en www.bilbaokultura.eus. Debido a las medidas de seguridad derivadas de la situación actual, las puertas del salón de actos se abrirán a las 18:00 horas para poder acomodar a las y los asistentes en sus butacas.

Para las citas de los días 14, 15 y 16, que también podrán seguirse en streaming a través de www.kulturguneatb.eus, es imprescindible reservar una de las invitaciones gratuitas disponibles ya.

BILBAOARTE

•Lunes, 14 y viernes 18 de diciembre de 19:00 horas.

El ciclo de cine ‘Los 88 años de Truffaut’ llega puntual a su cita con la proyección de ‘Vivamente el domingo’. Más información en este enlace.

•Del 14 al 18 de diciembre de 17:30 a 20:30 horas.

BilbaoArte celebrará sus jornadas de puertas abiertas en las que se podrá disfrutar de una exposición colectiva de los y las artistas becadas en el centro. Como el aforo es limitado, será necesario reservar entrada a través del 94 415 50 97.

•16, 17 y 18 de diciembre.

El miércoles 16, jueves 17 y viernes 18 tendrá lugar el seminario ‘Cosas que un artista debería saber para sobrevivir en el mundo del arte contemporáneo’. Es preciso matricularse. Más información en la web del centro.

•Jueves, 17 de diciembre a las 19:15 horas.

BilbaoArte acogerá la charla ‘Che Fare? ¿Qué hace?’ con María Gracia de Pedro.

CENTRO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

•Jueves, 17 de diciembre a las 18:00 horas.

‘Gabonetako Gutunak’ llega al Distrito 7 para hacer disfrutar a todas y todos.

•Viernes, 18 de diciembre a las 18:00 horas.

Zirkodomo y Cía Trotamundos proponen ‘Neguko zirkua’, espectáculo navideño inspirado en los tradicionales circos de invierno europeos: vertiginosos números aéreos de telas y de trapecio, hipnóticos Hula Hoops, pelotas de rebote, un divertido número de saltos en mini trump, acrobacia de dúo y un asombroso acto de Rueda Cyr.

MUSEO VASCO

•Viernes, 18 de diciembre a las 19:00 horas.

El Museo Vasco acogerá el concierto de Navidad de la Banda Municipal de Txistularis junto al coro ‘Ahotsak’ y a Gorka Aginaga al piano.

TEATRO ARRIAGA

•Domingo 20 de diciembre a las 19:00.

Para despedir el año, el domingo, 20 de diciembre, de la mano de Bilbao Musika tendrá lugar uno de los conciertos más esperados del año. Bajo el lema “Memoria del alma” los y las espectadoras disfrutarán a partir de las 19:00 horas con los artistas Asier Polo (violonchelo), Barcelona Gospel Messengers y Goizargi Gospel Choir, bajo la dirección coral de Ramon Escalé. Las entradas tienen un precio de 5 euros.

DISTRITO 6 – ABANDO

CENTRO MUNICIPAL DE BARRAINKUA

•Viernes, 18 de diciembre a las 18:00 horas.

Imanol Ituiño presentará en el CMD de Barrainkua su espectáculo ‘Magia parrastan’. Participativo, dinámico y mágico con cartas, pelotas, cuerdas, apariciones y desapariciones.

DISTRITO 7 – REKALDE

CENTRO MUNICIPAL DE REKALDE

•Miércoles, 16 de diciembre a las 18:00 horas.

La Navidad llega a Rekalde con la función ‘Gabonetako Gutunak’.

•Viernes, 18 de diciembre a las 18:00 horas.

La magia se hará con el CMD de Rekalde de la mano de Hodei Magoa, que con su show ‘Ordu magikoa’, una hora llena de emoción, diversión y magia, sobre todo mucha magia. Un espectáculo que hará soñar a los y las más pequeñas, y volver a la infancia a los y las más mayores.

DISTRITO 8 – BASURTO - ZORROZA

CENTRO MUNICIPAL DE BASURTO

•Martes, 15 de diciembre a las 18:00 horas.

‘Gabonetako Gutunak’ llega al CMD de Basurto.

•Miércoles, 16 de diciembre a las 18:00 horas.

Eidabe e Imanol Ituiño compartirán ‘Topa. Ardoaren bidaia magikoa’ en el CMD de Basurto, un espectáculo de magia de bolsillo que revive mágicamente el viaje de Manuel Quintano a Burdeos para aprender cómo hacían allí el vino.

CENTRO MUNICIPAL DE ALTAMIRA

•Jueves, 17 de diciembre a las 18:00 horas.

En la función ‘Meri, Mari eta Lari’ de Eidabe presenta a Meri, que está embarazada y se encuentra con su amiga Mari. Ambas hablan sobre el futuro del bebé. Podrá ser todo lo que quiera ser: soñador, bailarina, pelotari, luchadora, juguetón... Por eso le pondrán el nombre de Lari.

RESERVA DE ENTRADAS

Para las reservar entradas para las citas en los diferentes Centros Municipales de Distritos se han habilitado dos números de teléfono: 688 603 737 para los Distritos del 1 al 4 y 671 559 937 para los Distritos del 5 al 8. Las entradas podrán reservarse a partir de las 10:00 horas del día de la actuación hasta una hora antes del comienzo.

#BILBAOGABONAK

La Navidad cada vez está más cerca y el ocio y la cultura son parte importante de estas fechas en la Villa gracias a la iniciativa municipal #BilbaoGabonak, pensada y diseñada para todos los públicos y gustos.

Todos planes que #BilbaoGabonak propone siguen todos los protocolos de seguridad marcados por las autoridades sanitarias en cada momento, aplicando y llevándose a cabo siguiendo estrictamente sus recomendaciones respecto a la celebración de eventos culturales y festivos, a las limitaciones necesarias para garantizar la salud pública, y a los aforos en el espacio público para realizar tanto actividades al aire libre como eventos multitudinarios. El uso de mascarilla será obligatorio en todas las citas de #BilbaoGabonak.