Conoce la receta exacta para hacer la croqueta más exquisita

¿Qué darías por saborear la croqueta más exquisita? En COPE Euskadi hemos conseguido la fórmula con los pesos exactos para elaborar este tesoro gastronómico que te hará suspirar, ese que cruje al morder para después impregnar tu boca con cremosidad suprema y sabor celestial.

Alejandro Salcedo ha conseguido llegar a los gramos exactos para lograr que cada bocado te lleve al cielo. En 2015 fue subcampeón de España del ´Concurso de croqueta de jamón´ en Madrid. Salcedo es un joven, pero muy experimentado, chef vitoriano que, tras pasar por reconocidos restaurantes, ha creado, junto a otros compañeros, el proyecto de comida online ´Eatyjet´, con el que ha conseguido el galardón a la segunda mejor hamburguesa nacional de 2023. Pero nosotros seguimos con las croquetas, que son una de sus especialidades.

Puedes escuchar la entrevista clickando junto a la imagen, pero aquí te vamos a desvelar los secretos que Alejandro nos ha contado para que tus croquetas queden estupendas.

PASOS PARA UNAS CROQUETAS GOURMET

- Tienes que usar mantequilla o combinar a medias mantequilla/aceite para rehogar el ingrediente elegido

- Añade 100 gr de harina por cada litro de leche. ¡Esa es la cantidad equilibrada que Alejandro te propone!. Ve incorporando la harina para trabajar la roux.

- Una vez que tienes esas medidas has de trabajar la masa para que la harina se cocine bien sin dejar de remover para que no se agarre al fondo del recipiente. Vuelca toda esa bechamel en un recipiente y tapa por encima con film transparente pero, ojo, procura que el plástico toque directamente la masa para que ésta no haga "costra".

- Deja enfriar la masa primero a temperatura ambiente y luego unas ocho horas en el frigorífico. Pasado ese tiempo puedes empezar a dar forma a cada croqueta pasándola por huevo batido y pan rallado. Si las dejas en reposo al menos una hora o dos mejor. Luego puedes empezar a freirlas con aceite bien caliente.













UN POCO DE HISTORIA DE LA CROQUETA

En España tenemos buenas croquetas, no hay duda. Algunas ciudades incluso dedican una semana para hacer un recorrido por bares y restaurantes que concursan elaborando esta apreciada joya comestible.

La croqueta, ese bocadito dorado y crujiente por fuera, pero suave y delicioso por dentro, tiene una historia tan rica como su sabor. Se dice que nació en Francia en el siglo XIX, pero se volvió una estrella culinaria en España.

Imagina a un chef francés ingenioso que quería aprovechar sobras. Así nació la bechamel, una mezcla de leche y harina que se convirtió en la base de la croqueta. La idea era simple: ¡mezclar ingredientes, enrollar, rebozar y freír hasta la perfección!

Pero España la hizo suya. En la década de 1920, las croquetas conquistaron los mesones y hogares españoles. Cada abuela tenía su receta secreta para el relleno: jamón, bacalao, pollo, espinacas, huevo, etc... Hoy en día la carta es muy extensa: gambas, chipirones, txistorra, hongos, queso, carnes y una larga lista sujeta a la imaginación.

Hoy, la croqueta es más que un aperitivo. Nos une en cenas familiares y tapas con amigos. ¿Su magia? La combinación perfecta entre tradición y creatividad.