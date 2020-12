El concierto Gabonetako Soinuak regresa a Bilbao con las voces más jóvenes de Bizkaia

Este sábado 19 de diciembre las voces más jóvenes de Bizkaia vuelven a Euskalduna por Navidad, su segunda casa tras diez ediciones consecutivas de Gabonetako Soinuak. El escenario del auditorio se llenará, gracias al apoyo de CaixaBank, Fundación "la Caixa" y Diputación Foral de Bizkaia, hasta donde lo permite el aforo establecido con más de un centenar de jóvenes coralistas procedentes de Bilbao, Leioa y Gernika. Los tres grupos actuarán por separado en conjuntos de cincuenta personas, manteniendo metro y medio de distancia y mascarilla protectora.

Un viaje "por el mundo"

El concierto hará viajar desde el patio de butacas hasta otros rincones del mundo, disfrutando de paisajes nórdicos, el calor caribeño, delicadas armonías británicas y el folclore más autóctono. Comenzará el Coro Infantil de la Sociedad Coral de Bilbao, capitaneados por Jose Luis Ormazabal y Alberto Sáez Puente al piano, interpretando ​Christmas Canon of Peace de Ruth Morris Gray, ​Can I ride? de Kirby Shaw-Donald Moore, ​Montes, valles y oteros, popular de Aragón y versionada por Emma López y finalizarán con ​Haurtxo maite de Tomás Aragües.

A continuación Leioa Kantika Korala, dirigida por Basilio Astulez y acompañada por Itziar Bilbao, Ander Lekue, Unai García y Ane Arakistain hará vibrar al público con​O Sapientia de Tadeja Vulc,​Northern lights de Ola Gjeilo,​By the light of the moon de Anna Mari Kähärä y ​¡Llega la Navidad! de Juan Tony Guzmán.

Después, Gaudeamus Korala llegada desde Gernika con Jon Artetxe, Ania Cid, Nerea Quincoces y Julia Foruria al frente entonará​ Gernikako Marijesiak arreglada por Jesús María Sagarna, el​ Ave Maria de Charles Gounod, The land of music de Ilka Kuusisto y ​Last Christmas de George Michael. Finalmente, todas las agrupaciones aunarán sus voces para estrenar el​Hator hator ​ compuesto por Xabier Sarasola para la ocasión.

Todos estos cambios de intérpretes sobre el escenario se producirán sin cruzar a los jóvenes hasta el momento del tutti en el que los cuarenta coralistas más experimentados se instalarán en las terrazas del patio de butacas por un acceso diferente al del público. Para evitar al máximo el contacto tampoco habrá programas de mano, el repertorio y presentación de cada coro aparecerá en pantallas laterales, así como imágenes de Eskolan kantari, el proyecto socioeducativo de la Sociedad Coral de Bilbao. Los integrantes de estos coros todavía no han podido retomar la formación coral al tratarse de una actividad extraescolar, sin embargo, han trabajado a distancia para unirse al canto final en forma de vídeo.

Un concierto en el que la ilusión de los más pequeños y pequeñas contagia a las personas mayores, transportando a todo el público a una atmósfera mágica de la mano de Xabier Madariaga que conducirá el evento. ​ Las ​entradas para ambos pases previstos a las 17:00 y a las 19:30 horas están a la venta en la taquilla de Euskalduna a un precio único de 15€.