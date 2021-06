Conchita, sobre los Premios Nº 1 de CADENA 100: "Esa canción me ha traído un montón de cosas bonitas"

Casi cuatro años han pasado desde que su último álbum saliera al mercado. Sin embargo, tras un largo parón, Conchita ha vuelto este 2021 con más fuerza que nunca y con un nuevo trabajo que veía la luz el pasado19 de febrero. 'La orilla', que así es como se llama, y su nuevo single, 'El viaje', han sido los motivos por los que la emisora musical ha querido reconocer la larga trayectoria de la cantante. "Esa canción me ha traído un montón de cosas bonitas y estoy que no me lo creo", asegura la artista en COPE Euskadi.





Es por ello que el próximo lunes, 7 de junio, Conchita recibirá uno de los Premios Nº 1 de CADENA 100. La artista recogerá el galardón en la gala que tendrá lugar en Museo Guggenheim de Bilbao y que presentarán los locutores Javi Nieves y Mar Amate.





Más allá de 'El viaje'

Conchita esperaba su primer hijo en el verano del 2018. Todo parecía estar en orden hasta que en una consulta rutinaria el médico le diagnóstico preeclampsia severa. Se trata de una complicación en el embarazo, que acabó con el ingreso en UCI de la artista durante 7 días tras tener que extraer al bebé de su vientre antes de tiempo, que pasó 53 días en la unidad de neonatos.

Un momento complicado que cambió la vida de la artista para siempre. Por ello, ha querido dediar su último single a su hijo. Un hecho que ha llevado a CADENA 100 ha convertirle en una de las protagonistas de la noche. "Cuando la vida te da un golpe duro te das cuenta de que tienes que disfrutar de los bonitos momentos de cada día; de esas cosas que parecen pequeñitas, pero que son muy grades. Darte cuenta de lo que realmente importa en la vida, estar con la gente que quieres y disfrutar del paso que tenemos por aquí", dice Conchita.

Agradecimientos

