Con ganas y temor, así se encara el primer fin de semana de libre movilidad por Euskadi

La meteorología no va a acompañar en este primer fin de semana de libre movilidad por Euskadi tras un largo periodo de confinamiento municipal. Pero parece que al mal tiempo muchas ganas pondrán los vascos para desplazarse a otras localidades y terroritorios. Y de nuevo encontramos las dos caras que nos deja esta pandemia, la económica y la sanitaria. El sector servicios espera con avidez poder recuperar clientela y salir a flote, mientras que en los pequeños pueblos turísticos temen nuevas aglomeraciones como las ya vividas en otras desescaladas.

Brazos abiertos en el comercio

Uno de los centros comerciales más visitados desde los tres territorios es el de Max Center, en Barakaldo. Su gerente, Blanca Uriarte, confiesa en nuestros micrófonos que están "muy contentos" con las medidas adoptadas, con el fin del cierre perimetral municipal, ya que les permitirá "recuperar la afluencia y tráfico clientes". Recuerda, después de una campaña de rebajas que ha estado muy limitada por las restricciones, que mantienen "todas las medidas de seguridad", aforos, distancia e higiene.

Miedo en la costa

Los alcaldes de municipios costeros son concientes de las ganas que hay entre los vascos por visitar la playa. La regidora de Gorliz (Bizkaia), Nagore Utxupi, no oculta su "temor" ante la posible avalancha de visitantes que puede recibir la pequeña localidad este fin de semama y, sobre todo, el próximo día 19 con el puente de San José. "Damos por hecho qe todo el mundo quiere acudir a la costa y al monte, es un pueblo pequeño y recibimos estas noticias con inquietud porque no podemos controlar todo, siempre dependemos de un tercero", nos explica. Por ello, apela a la "responsabilidad personal y al sentido común". "No podemos volver a caer en otra ola, prudenia ante todo", reclama.