La compañía Jaizkibel señala que la propuesta del alcalde de Hondarribia crea un "clima raro" para el Alarde

"Extrañeza y enfado" es lo que ha transmitido la portavoz de la compañía mixta Jaizkibel, Izaskun Larruskain, después de conocer a través de los medios de comunicación la propuesta del alcalde de Hondarribia, Txomin Sagarzazu, de cambiar los horarios del Alarde el 8 de septiembre y que según critica, no ha comunicado previamente a su compañía. Izaskun Larruskain se queja de las "formas", tras enterarse por los medios y no entiende esta propuesta a escasos días de que se celebre el Alarde, cuando los intentos previos de diálogo promovidos desde la Diputación no han fructificado con propuestas concretas y cuando el propio ayuntamiento ha retrasado hasta agosto la respuesta a la solicitud de desfilar hecha por la cía Jaizkibel en enero. Larruskain asegura que "en lugar de calmar o mantener el sosiego de cara al 8 de septiembre, las declaraciones del alcalde, a través de un medio de comunicación, han creado un clima raro en la localidad".

La propuesta del alcalde de Hondarribia, publicada en algunos medios de comuncación, propondría establecer horarios diferentes y no seguidos para ambos desfiles, el Alarde Tradicional y el Mixto, para que los espectadores partidarios de uno u otro no coincidan en el mismo espacio físico, en la calle Mayor, con el objetivo de evitar tensiones y altercados, como ocurrió el pasado año, cuando la tensión fue incluso mayor que en ediciones anteriores. El Alarde saldría una hora antes y la compañía Jaizkibel iría después, no antes como hasta ahora. El alcalde,Txomin Sagarzazu, cree que "si esta propuesta es bien recibida y sale adelante, será mejor para todos. Si no prospera, tendremos que seguir buscando soluciones".