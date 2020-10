¿Cómo sé si tengo gripe, catarro o coronavirus?

El otoño ha llegado con fuerza a Euskadi y con él la gripe y el catarro. Sin embargo, el nuevo patógeno es el mayor de los temores de los médicos en esta estación, sobre todo por su posible coexistencia con la gripe, lo que podría suponer un mayor riesgo de mortalidad para los enfermos.

Esta es la razón por la que el Ministerio de Sanidad ha adelantado el proceso de vacunación a esta primera quincena de octubre. Es más, Osakidetza ha puesto en marcha desde hoy la camapaña para vacunarse contra la gripe y, ante el peligro de un posible doble contagio, ofrece la posibilidad de coger cita a todas las personas que la soliciten, a pesar de no pertenecer a ningún grupo de riesgo. Pero, la pregunta de muchos es ¿ Y si no me vacuno, cómo sé si tengo gripe, resfriado o coronavirus? Los síntomas son muy similares, pero cada uno de los virus puede distinguirse por pequeñas particularidades.

GRIPE

Distinguir la gripe del del Covid-19 no es tarea fácil. Se trata de dos virus muy dañinos y con síntomas que se presentan de un modo parecido. Ambos pueden llegar a manifestarse a través de la fiebre, el cansancio, la tos seca, el dolor de cabeza y/o garganta, los mocos, la diarrea, o vómitos. En este caso la única diferencia pordría radicar en la pérdida total de olfato o gusto y las erupciones cutáneas, un claro síntoma de coronavirus.

CORONAVIRUS

El Covid-19 puede presentarse entre 5 y 14 días después de producirse el contacto directo con un positivo y los síntomas más comunes son la fiebre, la tos seca y la fatiga auque no se descarta la aparición de dolor muscular, de cabeza, garganta, congestión, conjuntivitis, diarrea y pérdida del gusto o el olfato, además de erupciones cutáneas. Según la Organización Mundial de la Salud, se prsentan de forma leve y gradual durante todo el proceso de la enfermedad. Por ello, las instituciones sanitarias insisten en guardar cuarentena cuando se haya podido estar en conctaco con un afectado.

CATARRO

El catarro o también conocido como resfriado es, sin duda, la patología menos peligrosa. Se detecta por los estornudos, la secreción nasal, molestias en la garganta y tos con exporación expectoración. Se puede llegar a tener fiebre o sentir cansancio pero la diarrea no es un no de los síntomas más habituales.