Comienza en San Sebastián el juicio por fraude contra el ex director de la Hacienda Foral Victor Bravo

Diez años más tarde de que estallara el escándalo, este martes ha comenzado en la Sala de lo Penal número 1 de San Sebastián el juicio contra el ex director de la Hacienda Foral de Gipuzkoa y ex senador del PNV, Victor Bravo, acusado de cometer tres delitos contra la Hacienda pública por los que supuestamente defraudó 1,8 millones de euros.

Durante su declaración el ex director de la Hacienda Foral, Victor Bravo, ha rechazado todas las acusaciones y ha negado que la empresa Glass Costa Este Salou, de la que era socio junto al otro acusado, Fernando Isidoro González, fingiese su sede fiscal en Gipuzkoa para acogerse a beneficios fiscales mayores que los que habría obtenido en territorio común. Según ha dicho Bravo "la empresa siempre tuvo su sede social en San Sebastián, hasta en tres lugares diferentes, la calle Loyola, la avda de Tolosa y Portuetxe" y ha negado haber sido cooperador en la ejecución de una estratagia para defraudar a Hacienda, ya que según ha declarado el acusado, tenía una participación minoritaria en la empresa de un 6,6%, no formaba parte de los órganos de gestión ni dirección y únicamente acudía una vez al año a la junta general de accionistas para aprobar las cuentass. "Yo nunca he gestionado nada de dicha empresa" ha subrayado Victor Bravo en varias ocasiones durante este martes y ha señalado que mientras fue director de la Hacienda Foral de Gipuzkoa mantuvo sus inversiones pero "sin dejar de declarar nada jamás".

Sin embargo la Agencia Tributaria calcula que, acogiéndose a este Régimen Especial de Sociedades de Promoción de Empresas vigente en Gipuzkoa, la empresa Glass Costa Este Salou defraudó un total de 1,8 millones de euros en los ejercicios 2003, 2004 y 2006. Por ello la Fiscalía solicita para ambos acusados seis años de prisión y una multa de 2,7 millones de euros mientras que la Abogacía del Estado, que ejerce de acusación particular, eleva la petición a nueve años de cárcel y una multa de 4,5 millones para cada uno de ellos.