Comienza el curso de la Facultad de Teología de Vitoria cuando se cumplen 52 años de su fundación

Los estudios universitarios religiosos comienzan este viernes en Vitoria aunque su plazo de matriculación se mantiene aún abierto. El centro, ubicado en el Seminario Diocesano, nació hace 52 años como la primera facultad de Teología de España después del Concilio Vaticano II y además se trata del centro universitario más antiguo del territorio alavés. Desde hace un año está dirigida por el decano Gaspar Martínez, sacerdote vizcaíno, licenciado en Ciencias Económicas y doctor en Teología, quien suele destacar el caracter universal y abierto de la institución.

Sus alumnos sobrepasan el millar y proceden de hasta 14 naciones distintas debido, en parte, al prestigio y nombre de referencia que ha adquirido el centro. En sus aulas no sólo estudian religiosos sino que hay un porcentaje destacado de laicos, hombres y mujeres.

El curso pasado hubo 1.170 matriculaciones entre el centro universitario, los institutos agregados y afiliados y los procedentes de estudios de extensión universitaria.



Este viernes 4 de octubre la facultad inaugurará el curso 2019-2020 con una ceremonia en la que el obispo de Vitoria, D.Juan Carlos Elizalde, oficiará la parte religiosa a las 11:00h. Tras ello comenzará el acto académico con el saludo del decano, y la lección magistral a cargo del físico, doctorado en Ciencias Físicas, profesor y poeta barcelonés, David Jou i Mirabent con el título "Las escrituras del Universo : caminos cuánticos para la Teología de la Creación"

El programa completo de apertura quedaría del siguiente modo :



Apertura oficial del curso académico 2019-2020 de la Facultad de Teología del Norte de España, en la Sede de Vitoria-Gasteiz.

- Los actos comenzarán a las 11 horas con la Solemne Eucaristía del Espíritu Santo en la capilla de Filosofía, presidida por el Vice-Gran Canciller y Obispo de Vitoria, Don Juan Carlos Elizalde Espinal.

- 12 horas. Acto académico en el Aula Magna, con el siguiente orden del día :

· Palabras de bienvenida del Decano de la Facultad, D. Gaspar Martínez Fernández de Larrinoa .

· Lectura de la Memoria del Curso 2018-2019 por el Secretario de la Facultad.

· Lección inaugural con el Dr. D. David Jou i Mirabent. bajo el título: «Las escrituras del Universo: caminos cuánticos para la Teología de la Creación»

· Apertura oficial del curso por el Vice-Gran Canciller de la Facultad, D. Juan Carlos Elizalde Espinal.