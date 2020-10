Colas de franceses en los comercios de Behobia para comprar antes del confinamiento.

Los comercios de Behobia junto a la frontera con Francia ha vivido este jueves inusuales colas de ciudadanos franceses haciendo acopio de productos, sobre todo de tabaco y alcohol, antes de que comience el confinamiento en el país vecino. El presidente de la Asociación de Comerciantes de Behobia, Rubén Fraile, ha explicado que "el miércoles se notó clientela pero hoy ha venido mucha más gente a comprar desde primera hora de la mañana". Fraile se lamenta de que las ventas de este jueves son "pan para hoy y hambre para mañana" puesto que su facturación se reducirá a cero en cuanto Francia se confine tal y como ocurrió en marzo, "a pesar de que mi establecimiento es una tienda de alimentación".

40 establecimientos se encuentran a este lado de la frontera con Francia y su clientela es "exclusivamente francesa". Los comercios afrontan con "impotencia y enfado" este segundo confinamiento, "sin saber qué hacer y cómo hacerlo porque lo que a tí te hace falta para comer no llega y tampoco tienes una solución", ha dicho Rubén Fraile . El presidente de la Asociación de Comerciantes de Behobia apunta que "a partir de este viernes esperamos que no haya nadie y que esto vuelva a ser una ciudad fantasma".

Los comercios se encuentran en una situación muy complicada. En marzo tuvieron que cerrar todos los establecimientos y recurrir a los ERTES pero ahora en su caso " vamos a cogernos vacaciones durante las próximas semanas para no cerrar por completo". Fraile se lamenta de que muchas ayudas económicas no llegan al ser comercios fronterizos y con clientela casi exclusivamente francesa y pone como ejemplo que los bonos comercio que ha puesto en marcha el Gobierno Vasco " no llegan a muchos de nosotros por el tipo de comercio que somos y por el tipo de clientes que tenemos". Finalmente ha pronosticado "un invierno duro" después de estar cerrados en primavera y tras un verano flojo.