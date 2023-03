El Club de Creativos debatirá en San Sebastián sobre la importancia de la "actitud" en la publicidad

Por octavo año consecutivo el Kursaal de San Sebastián acoge un nuevo congreso del Club de Creativos, que se reunirá este viernes y sábado bajo el lema "Actitud" para reflexionar sobre el mundo de la publicidad y las marcas. Una veintena de profesionales de distintos ámbitos hablarán sobre "la actitud en sus diferentes versiones" en una edición en la que se celebrará que el Club de Creativos lleva dos décadas "rindiendo homenaje a la creatividad, reflexionando y debatiendo sobre ella".



La concejala de Turismo, Cristina Lagé, ha subrayado que potenciar el sector congresos y eventos es "estratégico" para San Sebastián "porque contribuye a la desestacionalización, la internacionalización y la sostenibilidad del destino".

PONENTES



La directora del programa "El objetivo" de La Sexta, Ana Pastor, y el actor y director de cine, Eduardo Casanova, serán algunos de los ponentes junto con Max Burtsev y Olha Burtseva, director creativo y directora de cuentas de Arriba!, una de las agencias independientes más destacadas de Ucrania, que centrarán su intervención en la importancia de no rendirse ante situaciones límite.



El creativo independiente Joakim (jab) Borgstrom y el representante de Ogilvy España, Roberto Fara, hablarán de la nueva revolución de la inteligencia artificial, y el director creativo de Activision Blizzard, Pelle Sjoenell, centrará su ponencia en "cómo reinventarse" mientras que Laura Visco, de Grey, hablará de la publicidad latina en el mundo anglosajón.



Este año el encuentro inaugura "Meet de speakers", en la que ponentes como Laura Visco, Gustavo Lauria, Pelle Sjoenell, Max Burtsev y Olha Burtseva charlarán en conversaciones informales con los interesados sobre su proceso creativo y su manera de trabajar. Además el Kursaal acogerá una exposición conmemorativa de los 20 años del Día C y el sábado se proyectarán los trabajos seleccionados para formar parte del XXIV Anuario de la Creatividad.



El congreso se clausurará con la Gala de entrega de los Premios Nacionales de Creatividad y del c de c de Honor, que este año ha sido otorgado a título póstumo a Miguel Ángel Furones, el que fuera director creativo mundial de Leo Burnett Worldwide, presidente de Publicis Iberia y, desde el 1 de enero de 2018 hasta su fallecimiento en abril de 2021, presidente de honor del mismo Grupo.