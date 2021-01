La semana que va a comenzar tendrá 5 días laborables y todos los estudiantes retomarán las clases en los centros escolares. Lo vamos a notar tras varias semanas más cortas. Muchos adultos hemos tenido que trabajar pero en casa no había horarios tan estrictos ya que los más jóvenes no tenían clases. Ahora hay que seguir, la segunda evaluación espera para poder continuar el curso. ¿Cómo hacerlo sin que la cuesta de enero no sea demasiado costosa de sobrellevar ?

La especialista en psicología, Ángela Magaz, del grupo Albor Cohs, nos da las claves y nos ayuda a tener una actitud positiva para afrontar la rutina que llega de nuevo en este recien estrenado 2021.