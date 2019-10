La cinta vasca "El hoyo" inaugura la 30 Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián.

La película "El hoyo", ópera prima del director bilbaino Galder Gaztelu-Urrutia inaugura este sábado 26 de octubre a las 19,30 h en el Teatro Principal la 30 Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián. Ambientada en un futuro distópico, con la interpretación de Ivan Massagué, Antonia San Juan y Zorion Eguileor, la película reflexiona sobre la solidaridad en un edificio cerrado en que viven dos personas por planta y por cuyo hueco transita diariamente una plataforma descendente con comida. De la empatía de los primeros dependerá la supervivencia de los que viven en los niveles inferiores. Una película que ha resultado multipremiada en festivales como Toronto, Austin y Sitges. Su director, Galder- Gaztelu Urrutia ha asegurado este viernes, que aunque el equipo sabía el potencial que tenía "El Hoyo" le ha sorprendido gratamente la acogida y encaje que ha tenido entre el público ya que la cinta tiene muchos elementos en el límite de la incorreción política y para Gaztelu-Urrutia si se hubieran entendido mal "adios película y adios espectador" y por el contrario, "el público ha sabido leer perfectamente el mensaje".

La Semana de Cine Fantástico y de Terror proyectará 24 largometrajes en su sección oficial entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre y serán 29 los cortometrajes a concurso en las diferentes secciones. El certamen se clausurará con otra película vasca, "Ventajas de viajar en tren" del realizador donostiarra Aritz Moreno. La Semana ofrecerá también un ciclo dedicado al "Folk Horror", calificativo que en el cine sirve para reflejar la influencia en sus tramas del folclore ancestral de las diferentes culturas. Talleres, exposiciones y proyecciones infantiles completan la programación que se inicia este sábado con el espectáculo de calle "The Dance of The Dead".