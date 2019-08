El cineasta Costa-Gavras, segundo Premio Donostia del Zinemaldi

El realizador francés de origen griego Costa-Gavras, recibirá el segundo Premio Donostia de la 67 edición del Festival de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 20 al 28 de septiembre, tras el concedidoi¡ a la actriz española Penélope Cruz.

Conocido como uno de los mayores exponentes del cine político y de denuncia social del último medio siglo, el Zinemaldi quiere reconocer con este galardón el "cine comprometido" del director Costa-Gavras, con películas como "Z", "Missing o "Le Capital", con la que optó a la Concha de Oro en San Sebastián en el año 2012.

El director Costa-Gavras recogerá el Premio Donostia el 21 de septiembre en una gala que se va a celebrar en el teatro Victoria Eugenia, donde podrá verse su último trabajo"Adults in the Room",adaptación de las memorias sobre el efímero mandato del ex ministro griego de finanzas Yanis Varoufakis, trabajo que se estrenará a nivel mundial en la Mostra de Venecia de este año. La sinopsis explica que la película es una "tragedia, en el sentido clásico del término" y retrata a un grupo de personas "atrapadas en una inhumana red de poder" y en el "círculo brutal de las reuniones del Eurogrupo, que impone a Grecia la dictadura de la austeridad".

Nacido en 1933 en Loutra-Iraias (Grecia) como Konstantinos Gavras, abandonó a los 22 años su país de origen para instalarse y estudiar en París. Si un tema destaca en su carrera cinematográfica, en la que se incluye una veintena de títulos, es el de "la persona enfrentada a la implacable maquinaria de un poder político omnímodo y devastador" según ha destacado hoy el Festival de Cine de San Sebastián.