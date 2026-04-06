Choque entre Ayuso y Esteban por el traslado temporal a Euskadi del 'Guernica' de Picasso: "catetada es que la principal reivindicación nacional sea tomarse una caña"

Choque entre Ayuso y Esteban por el traslado temporal a Euskadi del 'Guernica' de Picasso

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha contestado en RRSS a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que ésta calificara de “cateto” proponer el traslado temporal a Euskadi del Guernica de Picasso. A juicio de Esteban, lo verdaderamente “cateto” es que su “principal reivindicación nacional sea tomarse una caña en una terraza”.

Para Ayuso, el traslado de esta obra responde a “pretensiones nacionalistas ciegas, absurdas y catetas”, y las considera además “un burdo negocio político”.

Ante estas críticas, Esteban ha insistido en que la memoria histórica no encaja con lo que ha calificado como “catetada”, en alusión a que la principal reivindicación nacional de la presidenta madrileña sea “tomarse una caña en una terraza”.

traslado temporal al guggenheim

El Gobierno vasco solicitó la semana pasada al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el traslado temporal del Guernica de Pablo Picasso al Museo Guggenheim Bilbao entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de junio de 2027. La petición coincide con el 90º aniversario de la constitución del primer Gobierno Vasco y del bombardeo de Gernika.

Sin embargo, recientemente se ha hecho público un informe del Museo Reina Sofía que desaconseja “rotundamente” llevar a cabo dicho traslado.