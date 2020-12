César Pérez Gellida: "El crimen perfecto es aquél que se resuelve de forma equivocada"

César Pérez Gellida nos tiene acostumbrados a novelas que forman parte de una trama mucho más amplia, que nos llega desde obras previas y se continúan en otras posteriores. La suerte del enano es una novela independiente que se completa en sí misma y que resulta una inmejorable puerta de entrada para quienes aún no conozcan el trabajo anterior del autor. Por primera vez en su ya larga carrera, César Pérez Gellida escoge a una mujer como protagonista. Pero es que, además, Sara Robles no es una protagonista al uso. Lógica y racional, pero de carácter fuerte e inconformista, esta inspectora de Homicidios se resistirá con uñas y dientes a verse arrastrada por una marea de acontecimientos desgraciados, y lo hará sencillamente por el hecho de que ella no cree en la suerte.

La novela basa su trama en la idea del robo perfecto. Aunque el lector no lo advertirá hasta el giro final, el robo que nos entretiene durante toda la novela no es sino una mera distracción para que pase desapercibido el verdadero «robo perfecto», aquel en el que no habrá pensado nadie.

A Sara Robles, jefa del Grupo de Homicidios de Valladolid, persona racional y enemiga de toda superstición, la encontramos investigando la muerte de la señora Puente de la Cruz, momento en el que una casualidad la hace creer por primera vez en su vida que está teniendo mala suerte. En ese instante, no puede ni imaginar lo acertada que va a resultar su exagerada suposición días después. Mientras tanto, en el subsuelo de Valladolid se está excavando un túnel con el fin de asaltar el lugar más inexpugnable de la ciudad: el Museo Nacional de Escultura. El problema es que lo que iba a ser un trabajo limpio se complica, teniendo como resultado inicial tres muertos y la desaparición de la talla robada El martirio de san Sebastián, de Alonso Berruguete.