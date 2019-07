El centro tecnológico Tecnalia ha desarrollado en San Sebastián el primer aerotaxi del país.

El centro de investigación y desarrollo tecnológico Tecnalia, con sede en San Sebastián, ha presentado este lunes el primer aerotaxi del Estado y uno de los tres primeros de Europa, que ha desarrollado para cubrir trayectos cortos en ciudades, de forma autónoma. Un equipo de 25 personas ha trabajado en este prototipo que ha costado "varios millones de euros" y que podría comenzar a usarse en un plazo de cinco años. El subdirector general de Mercado de Tecnalia, Agustín Saenz, ha destacado que el aerotaxi, autónomo, está diseñado para el traslado de una persona, aunque podría escalarse hasta 3 o 4 personas, se puede utilizar también para el transporte y sirve para cubrir distancias urbanas de hasta 15 km, lo que es suficiente para moverse en el 80% de las grandes ciudades del mundo. Saenz también ha destacado que en el 2020 habrá ya 6 o 7 ciudades , entre ellas Los Ángeles, Dallas, Dubai, Singapur o Tokio, donde se harán pruebas reales con personas desplazándose en aerotaxis, con lo que en cinco años este servicio podrá ser una realidad. El subdirector general de Mercado de Tecnalia ha subrayado que este prototipo se encuentra en la "elite mundial", en el top 10 mundial de los aerotaxis.

El aerotaxi de Tecnalia está compuesto por una cabina aerodinámica de 1,8 x 2 metros, con puerta y ventana y por cuatro drones colocados en la parte superior e inferior de la nave, que permiten su desplazamiento. Todo el equipo encargado de la fabricación ha participado en la presentación del prototipo, que ha tenido lugar en la plaza Ilumbe de San Sebastián, con demostración incluida. Uno de los investigadores, Joseba Lasa, ha destacado que el diseño de la cabina se ha hecho pensando en que "tenía que ser una experiencia diferente para las personas" con un gran ventanal que hace que pasajero está siempre mirando hacia el cielo, lo que transmite una sensación de "tranquilidad y libertad" y con una puerta trasera que se abre hacia arriba, lo que permite al viajero entrar de pie en un espacio "amplio, cómodo y accesible".

Por su parte, otro de los investigadores de Tecnalia, Iñaki Iglesias, ha señalado que lo podrán utilizar todo tipo de personas, al ser autónomo, es decir, sin piloto. El servicio se solicitará por móvil, a través de una aplicación tipo Uber o Car to go, en la que el interesado tendrá te registrarse y cuando llegue al aerotaxi "la nave lo identificará, reconocerá su ruta, se montará y volará hasta su destino". La velocidad sería de unos 90 km/h y la altura se situará entre los 100 y 300 metros. El objetivo es que en el futuro el aerotaxi funcione como un taxi convencional, no pensado como "un servicio exclusivo para una minoría". Los responsables del prototipo se encuentran ahora negociando posibles "socios" para su aerotaxi mientras que las autoridades de varios países elaboran los cambios legislativos necesarios para que este servicio sea posible.