Carta del obispo de Vitoria por el Día Mundial del Refugiado

El Obispo de Vitoria, como responsable del área de Migrantes de la Conferencia Episcopal Española, ha escrito una carta abierta a toda la sociedad por el Día Mundial del Refugiado.

Con el sábado 20 de junio marcado en el calendario por ser el Día Mundial del Refugiado, el Obispo de Vitoria y encargado del área de Migrantes de la Iglesia en España, Monseñor D. Juan Carlos Elizalde, ha dirigido una carta para concienciar a la sociedad y solicitar a las instituciones competentes de la necesidad de “acoger a quien huye de guerras, persecuciones y muerte”.



La misiva el Obispo de Vitoria-Gasteiz ha recogido una de las prioridades de la Iglesia en todo el mundo: “Mirar al refugiado, incluso en la extraordinaria situación de pandemia que vivimos”. Apelando a la fraternidad, ha recordado que está en nuestra responsabilidad “no dejar a nadie atrás”.

Apoyándose en estadísticas de Naciones Unidas y de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, D. Juan Carlos Elizalde se ha detenido para esta ocasión en la situación que se vive en los campos de refugiados, poniendo como ejemplo el de Moria en Grecia, pensado para 3.000 personas y donde se aglomeran en la actualidad más de 19.000. “Son lugares donde es complicado tener acceso a agua potable y donde no hay medidas higiénicas necesarias para protegerse del virus.

Estas malas condiciones y la falta de asistencia sanitaria afectan muy negativamente a la salud de los migrantes y por lo tanto, todos ellos son convertidos en personas de riesgo ante la Covid-19". Monseñor Elizalde ha advertido lo injusto de esta situación y ha recordado las palabras de Jesús ante los más vulnerables “Cuanto hicisteis a unos de estos hermanos, a mí me lo hicisteis”. También ha querido contestar a las preguntas de si es posible ser seguidor de Cristo y a la vez mirar para otro lado ante el sufrimiento y la desesperación de quien se lanza a la mar o al desierto a buscar suelo seguro de cómo afrontar el reto que supone acoger refugiados. El Obispo Elizalde ha subrayado la respuesta en las palabras de Jesús: ”Tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; era forastero, y meacogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a verme”. Haciéndose eco de las palabras del Papa Francisco, ha indicado que

estamos ante un gran reto pastoral de la Iglesia, no solo en España sino en todo el mundo. Además, ha aludido a los pactos firmados por nuestro país para frenar las devoluciones en caliente.



El presidente de la Subcomisión de Migraciones y Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal ha querido finalmente “agradecer a las muchas personas, comunidades, parroquias y entidades de la Iglesia en España por su gran labor en favor de migrantes y refugiados” apelando a no tener miedo a seguir en esta dirección y se ha dirigido a todos al recordar que aún existe la amenaza del coronavirus y que por ello mismo debemos tener más presentes que nunca a los más vulnerables, los que huyen en busca de acogida: “Si nosotros hemos pasado miedo por la pandemia en la que estamos y nos sentimos amenazados, los refugiados están ya sufriendo condena”.