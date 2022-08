Carlos Iturgaiz denuncia la "pasividad" del Gobierno Vasco ante el incremento de inseguridad en Euskadi

El presidente del PP del País Vasco, Carlos Iturgaiz, ha querido poner de manifiesto el problema de "inseguridad" que sufre Euskadi este verano, tal y como ha quedado patente en el inicio de la Semana Grande de San Sebastián, con cinco casos de "pinchazos" y la agresión con arma blanca a un menor ocurrida el pasado domingo. Iturgaiz ha lamentadola "pasividad" del Gobierno vasco y ha pedido la comparecencia urgente del consejero responsable de Seguridad, Josu Erkoreka, en el Parlamento Vasco.



El líder del PP vasco ha pedido al Gobierno vasco que no permanezca "de brazos cruzados" mientras los ciudadanos están "muy preocupados por lo que está ocurriendo en las calles del País Vasco". Iturgaiz ha añadido que "no son casos aislados, se están repitiendo con mucha frecuencia" y ha exigido al consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, que "tome cartas en el asunto", pida comparecer "de urgencia" en el Parlamento Vasco y "relate a todos los ciudadanos lo que está ocurriendo". Aunque no hay actividad parlamentaria en agosto, Iturgaiz ha asegurado que el ejecutivo sí puede reunir la comisión de Seguridad y comparecer a petición propia.

Iturgaiz también ha pedido la comparecencia urgente en el Parlamento Vasco de la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, para explicar sus divergencias con sus socios del PSOE en materia energética e informar de "qué pasos va a dar respecto a los problemas energéticos" que viven los ciudadanos vascos.