Cáritas alerta sobre la desigualdad creciente: "La sociedad está rota"

Aumenta la pobreza severa en Euskadi del 6 al 9% y la desigualdad es cada vez mayor. De una "sociedad rota" ha hablado hoy Cáritas, que en nuestra comunidad atendió en 2021 a un total de 32.429 personas en situación de exclusión, 4.821 más que en 2020.

En cuanto a las ayudas económicas activadas en 2021 fueron un total de 6,9 millones de euros, en la línea de 2020 cuando fueron 6,8 millones, y el perfil de las personas atendidas sigue siendo principalmente el de una mujer, el 52,7 % de los atendidos, con hijos a su cargo.

Los principales problemas detectados además de la dificultosa regularización de los extranjeros, son el "acceso a la vivienda y al empleo digno, el cuidado de los menores, la brecha digital y la soledad", según ha destacado en Bilbao el responsable Cáritas Bizkaia, Carlos Bargos.

Todo por el padrón



En especial preocupa por la deriva que está adquiriendo el acceso a la vivienda. Ramón Ibeas desde Cáritas Vitoria ha alertado de la cercanía de otra "burbuja". "La vivienda se está convirtiendo en un serio problema social y probablemente en una nueva burbuja económica. La gente que viene a Cáritas el problema más gordo que tiene es no perder el padrón, por la vivienda vivienda. Y ante eso sacrifican cualquier cosa porque no tiene otra alternativa", ha lamentado Ibeas, quien ha advertido que tenemos una "sociedad rota" en la que unos no tienen siquiera un techo y otros gozan de gran holgura.









Somos lo que damos

El obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, ha llamado a la solidaridad para paliar las dificultades de los descartados en la presentación del Día de Caridad que se celebra el 19 de junio bajo el lema "somos lo que damos, somos amor" y cuyas colectas irán a Cáritas.