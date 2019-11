La campaña "No alimentes al monstruo de las cloacas" alerta del riesgo de vertir toallitas por el inodoro.

Tras el atasco monumental hace dos años de uno de los tres colectores de San Sebastián con 60 toneladas de toallitas húmedas que tardó 52 días en solucionarse, el ayuntamiento y Aguas del Añarbe participan en una campaña junto a 120 entidades del sector del agua con la que quieren sensibilizar a los ciudadanos de "No alimentar al monstruo de las cloacas". El presidente de la Mancomunidad de Aguas del Añarbe, Jaime Domínguez-Macaya, ha advertido este lunes de que se siguen vertiendo toallitas por el inodoro y de que "no es un vertedero". Domínguez-Macaya alerta de que las toallitas no son biodegradables y que originan atascos en las bajantes de las comunidades de vecinos y el alcantarillado, que incluyen las estaciones de bombeo y las depuradoras.

Esta campaña, a través de los medios de comunicación y los soportes publicitarios, trata de advertir de los problemas medioambientales y económicos que provocan los atascos generados por las toallitas higiénicas. Aguas del Añarbe calcula que cada año se pueden llegar a recoger hasta 10 kg de estos residuos por persona. Arrojar toallitas por el inodoro provoca además sobrecostes de entre 4 y 6 euros por persona y año en el mantenimiento de las redes, los que supone en Gipuzkoa un sobrecosto de 3,5 millones de euros. Desde el ayuntamiento de San Sebastián se colocarán carteles de la campaña en todos los accesos a los baños públicos de los edificios municipales: polideportivos, casas de cultura, dependencias municipales, teatros, se distribuirán folletos informativos y se escucharán cuñas de radio con este mensaje.

En septiembre del 2017 uno de los tres grandes colectores que llegan a la EDAR (Estación depuradora de aguas residuales) de San Sebastián quedó atascado con 60 toneladas de toallitas. Durante aquel episodio se tuvieron que desviar directamente al mar, sin pasar por la depuradora de Loiola, las aguas residuales de Oiartzun, Lezo, Errenteria y Pasaia, durante los 52 días que tardó en resolverse el atasco.