Brecha digital: Los youtubers hablan de videojuegos, las youtubers de moda y belleza

El estudio “El iceberg digital machista” premiado por Emakunde revela que hay brecha de género, machismo y acoso sexual también en el mundo digital de los adolescentes. Un ejemplo, los youtubers, sus nuevos referentes, marcan ya estereotipos que luego se reproducen, ellos ofrecen contenidos de videojuegos, ellas de belleza y moda. Y en un momento en el que el futuro está muy ligado a la tecnologías, “las chicas se están quedando atrás, se sienten menos capacitadas”, y son el 20% en la carrera de Informática. Así lo advierte la autora de la investigación, Estibaliz Linares, quien también ha puesto el foco en lo extendido y normalizado del ciberacoso. Constató casos en 8 de los 9 institutos vascos con los que trabajó. El más común, la foto que una chica pasa a un chico y este la difunde y abre la puerta a insultos de todo tipo, que todos “normalizan”. Algo “preocupante” que hay que revertir porque según ha alertado no son “haters”, sino “acosadores”. El estudio resultó ganador del VI certamen de publicaciones de trabajos de investigación que organiza Emakunde y ha contado con la participación de 778 alumnos de 4º de la ESO y de 1º de Bachiller.

Consejos para las familias

No obstante, Linares ha asegurado que la adolescencia actual “no está peor que nunca”, por contra hay una creciente “visión crítica y feminista” que ha invitado a fomentar y visibilizar. Las soluciones que ha propuesto, la coeducación y la prevención. Invita a las familia a “acompañar” y no a vigilar a los hijos, a quienes de otro modo se les transmitiría el mensaje de: “como te quiero te controlo”. Por acompañar entiende ver qué contenidos digitales consumen e intentar guiarles. También ha pedido a los profesores establecer otra relación de confianza con los alumnos, ya que los que participaron en el estudio confesaron que ante un ciberacoso a quien no pedirían ayuda es al docente.