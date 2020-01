BORJA SEMPER ABANDONA LA POLITICA

A la espera de lo que el propio Borja Semper tenga que decir, la noticia de su decisón de abandonar la politica está provocando ya las primeras reacciones. A muchos de sus compañeros de partido no les soprende y creen que el actual Presidente del Partido Popular en Gipuzkoa no se encontraba cómodo en el actual Partido Popular. Otros, sin embargo, no creen que el motivo por el que el tambien concejal y parlamentario decide dirigir su vida hacia otros derroteros sea político. A mediodía está prevista su comparecencia ante los medios de comunicación en la sede el Partido Popular en San Sebastián, y allí dará más detalles sobre su dimisión de todos sus cargos y de manera inminente.

Sémper ha comunicado ya su decision al Presidente del partido, a Pablo Casado. Las discrepancias con la estrategia del PP desde que Pablo Casado llegó a Genova han sido públicas. Hace unos meses Borja Sémper tuvo un encontronazo con Cayetana Álvarez de Toledo a la que respondió con contundencia después de que la portavoz del PP en el Congreso deslizara que los populares vascos deberían de dejar de hacer «seguidismo» del PNV. y criticara "los errores que se cometieron en el PP vasco: "Mientras algunas caminaban sobre mullidas moquetas, nosotros nos jugábamos la vida», le reprochó.. Llegó también a calificar de «despropósito» el expediente informativo abierto por la dirección del PP a su compañero Juan Carlos Cano.

En la ùltima campaña electoral a las municipales Borja Sémper se presentó como cadidato del PP a la Alcaldia pero se apartó de las siglas, decidió pedir el voto de manera personalista y consiguió mantener los tres condcejales en el Ayuntamiento donostiarra.

Parlamentario desde noviembre de 2003, presidente del PP de Gipuzkoa desde noviembre de 2009, portavoz del partido en la Cámara de Vitoria desde mayo de 2013 y concejal donostiarra desde las elecciones del pasado 26-M, Sémper a pesar de su juventud, tiene 44 años, llevaba 25 en la politica vasca a la que llegó cuando tenia 17 años y se afilió e Nuevas Generaciones.

Nacido en Irun en 1976, Sémper siempre tuvo como referente político a Gregorio Ordóñez. A los 18 años fue elegido concejal en el Ayuntamiento de Irun pero cuatro meses antes de presentarse como candidato a aquellas municipales de 1995, ETA asesinó con un disparo la cabeza del entonces teniente de alcalde de San Sebastián. Y aquello no solo le removió, sino que le dejó marcado para siempre.