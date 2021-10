Borja Cobeaga: "Si ves que el público se ríe has cumplido el objetivo"

El joven director y guionista vasco de cine, Borja Cobeaga, que tiene un curriculum ya muy extenso, ha contado en COPE Euskadi los detalles del taller que impartirá mañana, martes 26 de octubre, en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz, de 9:00 a 13:00h. Si quieres acudir puedes informarte a través de la web de APIKA ( Asociación de Productores Audiovisuales), quien lo convoca, con el patrocinio de la Diputación Foral de Álava.

Se trata de un CURSO TALLER DE GUIÓN DE COMEDIA, que lleva por título 'Es mala pero te ríes'

Ha sido un gusto escuchar a Borja Cobeaga hablando sobre cómo hacer humor, no te pierdas la entrevista clickando junto a la imagen, pero sobre todo no te pierdas el taller si estás interesada/o.

Borja Cobeaga comenzó su carrera trabajando en 3 ediciones de Gran Hermano y también en Confianza Ciega.También a principios de la década de los 2.000 dirigió la primera temporada del programa de humor 'Vaya Semanita'

Con la dirección y escritura de cortometrajes como por ej 'La primera vez' y 'Éramos pocos' ha consiguido más de 100 premios en festivales internacionales y una nominación al Goya en el primero y una al Oscar en el segundo..

En 2009 se estrena en el largometraje con 'Pagafantas', nominada al Goya a la mejor dirección novel, Premio de la Crítica y Mejor guión novel en el Festival de Málaga....Premio Sant Jordi a la mejor ópera prima y mejor comedia en el Festival de Comedia de Montercarlo, entre otros. En 2011 dirige 'No Controles', con el Premio del Público en el Festival de Nantes.

Como guionista ha participado en los largometrajes 'Amigos','8 apellidos vascos' y '8 apellidos catalanes', y 'Superlópez'. Además ha realizado la tv-movie 'Aupa Josu' y los cortometrajes 'Un novio de mierda' ', ha coodirijido 'Limoncello', ha dirigido también 'Marco incomparable'y 'Democracia'.

Su tercer largometraje ha sido 'Negociador', con premio Zinemira en el Zinemaldi en 2014. Su cuarto largometrage fue' Fe de Etarras', una de las primeras producciones de Netflix en España.

Ha dirigido capítulos de las series Antes de Cristo y Vamos Juan y ha escrito para series como El Ministerio del Tiempo.

Imparte clases de guión y dirección en la ECAM y en la Universidad Carlos III de Madrid.

Ahora está preparando su nuevo largometraje como director y guionista'Los aitas', cuyo rodaje está previsto en 2022. Nos ha adelantado que quizá le veamos rodando en alguna calle de Bilbao etc...

