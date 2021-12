Bizkaia renueva su campaña de juguetes no sexistas

La Diputación Foral de Bizkaia ha renovado su campaña en favor de regalar juguetes no sexistas durante el periodo navideño, con una imagen muy colorida, y repartirá carteles, pegatinas y tarjetas postales en las que se puede escribir la tradicional carta de petición de regalos a Olentzero, Papá Noel o los Reyes Magos, en centros escolares, jugueterías e instituciones.

La campaña ha sido presentada este martes de forma pública por la diputada foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, Teresa Laespada, en el centro educativo Juan Manuel Sánchez Marcos de Bilbao y el mensaje escogido se basa en una imagen "muy colorida", con el lema "Elige ilusiones con regalos no sexistas / Aukeratu ilusioak, baztertu opari sexistak"

El material de la campaña está compuesto por carteles, pegatinas y tarjetas postales en las que es posible escribir la tradicional carta de petición de regalos a Olentzero, Papá Noel o los Reyes Magos, y que se harán llegar a los niños desde jugueterías, centros escolares o instituciones.

Laespada ha asegurado que "el juego es un espacio de libertad e ilusión" y ha explicado que "los juguetes son herramientas de socialización" con las que "se construyen ideas, creencias, valores sociales, expectativas, necesidades o modelos de actuación.

La importancia del juego





La diputada ha afirmado que por medio de la presente campaña se quiere "crear una clara conciencia sobre la importancia del juego y del

juguete como instrumento para la coeducación y para la igualdad de niñas y niños durante los primeros años de vida".



Ha comentado también que con motivo de las fiestas, en una época en la que se concentran los regalos, a la institución foral le parece

importante recordar que los juguetes "no deben perpetuar los estereotipos que limitan y condicionan la vida y el futuro" de los niños.



Por el contrario, ha defendido, que los juguetes deben convertirse en "un instrumento de igualdad", que ayude a los menores "a construir su personalidad de acuerdo con quienes realmente son, en libertad, con todo un abanico de oportunidades, sin limitaciones o condicionamientos de género".



Por ello, ha solicitado "no limitar" las elecciones de los niños y no poner "límites a sus sueños para no estar poniendo límites a su futuro".