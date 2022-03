Bizkaia recupera el 80% del fraude fiscal en 2021

La Hacienda de Bizkaia ha detectado un paulatino descenso del fraude fiscal, aunque aún lejos del objetivo de que sea cero, según ha explicado en rueda de prensa el diputado foral, José María Iruarrizaga.



El diputado ha presentado este lunes el balance anual del dinero defraudado que se detectó el pasado ejercicio, 322,1 millones de euros, a través de 530.000 actuaciones llevadas a cabo para combatir el fraude fiscal en el territorio.



En la pasada década, Hacienda detectaba unos 500 millones de euros de fraude fiscal cada año, un cantidad que el año pasado se redujo a 313 millones y este año a 322.



Detrás de este reducción del fraude está la acumulación de datos y el intercambio de información entre las haciendas forales y del Estado: hace años se cruzaban ochenta millones de datos, el año pasado, 427 millones.



A ello se va a añadir en los próximos años la entrada en vigor del sistema Batuz que controlará los lugares donde se maneje efectivo.



"Tenemos mucha más capacidad para detectar el fraude" ha resumido Iruarrizaga, y además, se cobra el dinero defraudado: Hacienda ha recuperado el 94 por ciento del fraude descubierto y de las sanciones impuestas entre 2017 y 2020.



En 2021, de los 322,1 millones de resultado obtenido, la Hacienda Foral ya ha ingresado 255 millones. Dado que las actuaciones de regularización y cobro se extienden más allá de los ejercicios en los que se cometió y detectó el fraude, el fisco prevé incrementar en los próximos meses la cantidad recuperada.



No son cifras menores: es esos cuatro años citados 2017-2020 los resultados de la lucha contra el fraude han permitido ingresar 1.675 millones, que es casi el presupuesto propio de la Diputación de este año -es de 1.905 millones-.



Iruarrizaga ha lanzado un aviso a los defraudadores: "sale caro. Cuando se intentan defraudar mil euros, se acaba pagando 1.300 entre intereses y sanciones".



Los principales fraudes se dan en el impuesto de sociedades -101 millones, casi la tercera parte del total- y en el IVA -59 millones-. En este último impuesto han destacado las tramas de fraude en el sector de hidrocarburos, de tipo "carrusel", en la que se forma un entramado de sociedades con ramificaciones fuera de Bizkaia para no ingresar en Hacienda el IVA abonado por los consumidores finales.



Así mismo, Hacienda ha trasladado a la fiscalía doce presuntos delitos fiscales que suman un importe defraudado de 9,8 millones de euros.



El diputado ha concluido pidiendo a la población, "cuya inmensa mayoría paga y no defrauda, que mantenga la condena social de estas prácticas y que pida siempre el ticket o la factura".

Rebajas fiscales





Jose Mari Iruarrizaga ha reconocido que las posibles rebajas impositivas que pueda aprobar el Gobierno central para reducir el impacto del alza de los precios de la energía en familias y empresas "incidirán en la recaudación foral" ya que, al tratarse de impuestos indirectos, la comunidad autónoma vasca "no tiene capacidad normativa y solo le queda acatar y aplicar lo que apruebe el Estado".