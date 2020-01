Bizkaia rechaza retrasar la implantación de la presentación por internet del IRPF desde 2021

El diputado de Hacienda de Bizkaia, José Maria Iruarrizaga, ha descartado una implantación "gradual" en 2021 del modelo digital único de presentación de la declaración de IRPF y ha negado la posibilidad de que convivan el modelo actual con el nuevo sistema, con el que la Diputación hará la declaración a todos los contribuyentes mediante un borrador de propuesta a través de su web o una aplicación de móvil.

En una comparecencia en Juntas Generales Iruarrizaga ha afirmado que "no se pueden compatibilizar ambos modelos, tradicional y digital, y no se van a mezclar", ya que el sistema actual "no tiene más recorrido ni capacidad".

A las peticiones realizadas desde la oposición tanto por la coalición morada como por EH Bildu y el PP para que se tenga en cuenta esa implantación gradual por la existencia de la brecha digital y las dificultades que pueda ofrecer a usuarios no acostumbradas a internet, el diputado de Hacienda ha remarcado que en 2021 "la única forma será la vía de la digitalización y tiene que ser con este método".

Rechazo a las críticas

En ese sentido, ha afirmado que "lo más cómodo hubiera sido no hacer nada, pero preferimos que nos critiquen por hacer que no por no hacer nada y dejar las cosas como están, a pesar de que el sistema actual no tenga más recorrido".

El objetivo, ha indicado, es equiparar a quienes ya en la actualidad, la Hacienda vizcaína les entrega la declaración confeccionada, 263.000 en el último ejercicio, de un total de 571.000 autoliquidaciones. Asimismo, 185.000 se realizaron vía internet y 122.000 contribuyentes la realizaron a través de las entidades bancarias, que fueron las que asesoraron a ese colectivo con dificultades para confeccionarla por cuenta propia.

En ese sentido, y tras recordar esos datos, Iruarrizaga, ha recordado que el nuevo método permitirá adelantar un mes las devoluciones, al mes de abril y no a partir de mayo, como el actual.

Proceso complicado

El diputado foral ha reconocido que desde su departamento saben que el paso al modelo digital único "es un proceso complicado, y sería más fácil no hacer nada, pero creemos que es el momento para dar un impulso a la digitalización en la Hacienda de Bizkaia por el que vamos a apostar".

En este punto, ha anunciado que, una vez iniciado ese camino, y "después de que pase la campaña actual, porque no queremos solapar ambos ejercicios, y por eso hemos anunciado en diciembre el cambio y hemos empezado a enviar mensajes con dos años de antelación".