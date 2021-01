Bizkaia realizará un cribado preventivo a 750 sanitarios y de residencias de Durangaldea y Lea Artibai

la Diputación Foral de Bizkaia ha activado este jueves un dispositivo especial en Durango para realizar un cribado preventivo a 756 profesionales de 25 centros sociosanitarios, residenciales y de atención diurna, de personas mayores y personas con discapacidad de las comarcas de Durangaldea y Lea Artibai.

El diputado de Acción Social, Sergio Murillo, que se ha desplazado al lugar, ha llamado a "la responsabilidad" de Administraciones y sociedad porque el "riesgo cero" no existe y el "contacto estrecho" de los profesionales y usuarios es necesario en las residencias.

Murillo ha explicado que los tets realizados este jueves son "pruebas periódicas" que se desarrollan "en esta segunda ola". "Han sido 21.000 las que hemos llegado a hacer en este periodo de tiempo y, en todas ellas, hemos detectado 260 casos, hasta ahora, de profesionales que, sin tener síntomas, estaban trabajando, desgraciadamente, y sin saberlo podían, a pesar de todas las medidas preventivas, estar contagiando", ha afirmado.

El diputado ha asegurado que "el riesgo cero no existe" porque se necesita de "esos profesionales para hacer los cuidados que se producen en las residencias, ya que hay personas con un grado de dependencia muy alto". "Y ese cuidado solo se puede hacer con un contacto estrecho, con un contacto directo, persona a persona, y es lo que estos profesionales hacen todos los días", ha señalado.

En este sentido, ha insistido en que los profesionales deben entrar "desde la comunidad a las residencias" y, pese a intentar conseguir un espacio "perfectamente cerrado" en el que se limiten "al máximo" las visitas, "ese contacto" es necesario e "inevitable". "Es inevitable que se produzca el contacto y, a veces, el contagio. Esta es la realidad", ha dicho.

Por esta causa, la Diputación realiza test preventivos en Birjinetxe, para todo el Bilbao metropolitano, y otros en las diferentes comarcas de Bizkaia. "Todos los mecanismos están en marcha pero sabemos que cuando la incidencia en la comunidad es alta, el riesgo de que se introduzca en las residencias crece", ha señalado.

Por ello, y ante la "correlación directa entre lo que pasa en la comunidad y la incidencia alta" en algunos municipios, ha llamado a la responsabilidad. "En esta comarca, Lekeitio, Ispaster o Markina están por encima de los 500 positivos por cada 100.000 habitantes en la comarca de Lea Artiai y en Durangaldea Zaldiba u Otxandio están ya por encima de esa cifra, y en Durango está creciendo", ha enumerado.

FAMILIAS

Según Murilllo, las familias "confían en una residencia y sus profesionales" por lo que, en este contexto de pandemia, se debe reemplazar al personal infectado y garantizar la atención. "Eso es lo que estamos haciendo en todas las residencias en estos momentos", ha explicado.

El diputado vizcaíno ha insistido en la necesidad de que no se produzca una "relajación" ni en las Administraciones ni en la sociedad. "Nadie se puede relajar porque un contagio en un hogar en la que parece que no hay una persona dependiente puede llevar, por otro contacto en otro momento, a un profesional o a alguien que pueda tener contacto con la residencia. Esa tiene que se nuestra máxima, no relajarnos", ha manifestado.

Además, ha advertido de que "no se puede bajar la guardia" hasta siete días después de haber recibido la segunda dosis de la vacuna, puesto que antes no se habrá conseguido todavía la inmunidad.