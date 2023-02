Bizkaia ofrece ayudas a empresas que pongan el foco en la transformación empresarial o el emprendimiento

El departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia ha presentado los programas de subvenciones para empresas y personas emprendedoras. "Este año el departamento de Promoción Económica dedica 27 millones de euros en subvenciones a fondo perdido para apoyar la transformación del tejido empresarial y las grandes transiciones. Una inversión en competitividad que redunde en más y mejor bienestar para Bizkaia. El objetivo no es otro que seguir siendo una economía competitiva, con una industria y servicios avanzados en vanguardia tecnológica, bien posicionada en la transición digital y verde y con capacidad para retener ya traer talento.", ha anunciado la diputada de Promoción Económica, Ainara Basurko.

Así, tal y como han detallado la diputada y el director de Competitividad Empresarial y Emprendimiento, Joseba Mariezkurrena, este año se ponen en marcha programas en 24 áreas para apoyar proyectos de emprendimiento, innovación e internacionalización y para fomentar la atracción de talento. Destacan como novedades este año el programa para la modernización del sector del transporte, con un millón de euros; esta línea de ayudas se abrió el pasado 16 de enero y ya se han registrado 253 solicitudes.

"Además, este año desplegamos la estrategia de digitalización y economía circular para alcanzar al mayor número de empresas posible. Y destinamos un total de 2 millones de euros en ayudas directas para el contraste, desarrollo y puesta en marcha de proyectos de alto impacto social. Este decreto está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y busca soluciones innovadoras a los actuales retos sociales, tanto medioambientales como para trabajar problemáticas sociales, incidiendo específicamente en el envejecimiento activo", ha detallado la diputada.

Basurko ha explicado que los programas de ayuda son una de las herramientas del departamento para impulsar la competitividad del territorio. Los decretos de subvenciones son una de las principales herramientas con las que contamos para impulsar esa transformación. Pero no son la única. También ofrecemos numerosos servicios de gran valor en el ámbito del emprendimiento, la innovación, la internacionalización y el talento. Servicios de asesoramiento, formación y financiación. Y no menos importante: llevamos años trabajando para que Bizkaia cuente con las infraestructuras necesarias y las condiciones óptimas para poder afrontar con garantías todos estos cambios. Me refiero a los grandes proyectos estratégicos, como BAT, 42 Bizkaia, el Nagusi Intelligence Center, el Energy Intelligence Center y la cuarta fase de AIC".

Guía de programas 2023





La guía para las empresas de Bizkaia 2024 la componen los programas para empresas y personas emprendedoras, servicios y los fondos que ofrecen el departamento de Promoción Económica junto a las sociedades forales Beaz y Seed Capital.

Están divididos en 4 áreas. Son las palancas de competitividad y ejes estratégicos sobre los que seguir desarrollando Bizkaia y su tejido económico y empresarial: emprendimiento, innovación, internacionalización y talento.

Los programas específicos de apoyo al EMPRENDIMIENTO suman una inversión de 4,9 millones de euros y se dirigen a todas las etapas de creación de una startup.

El segundo eje es el impulso de la INNOVACIÓN en las pymes industriales y de servicios avanzados de Bizkaia. En total, 18.650.000 euros en subvenciones.

El tercer eje es la INTERNACIONALIZACIÓN. Dos programas que suman 2,2 millones de euros para apoyar a las empresas a buscar nuevos mercados, de manera individual o creando un consorcio.

En el ámbito del TALENTO se mantiene el programa puesto en marcha en 2021 para promover la atracción de profesionales cualificados y con amplia experiencia profesional. Está dotado con 590.000 euros. Tal y como ha recordado Joseba Mariezkurrena, también se mantienen las becas para formación en universidades punteras, a las que el departamento destina 400.000 euros.