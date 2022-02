Bizkaia invierte 3,6 millones de euros para digitalizar y mejorar los peajes de los túneles de Artxanda

La Diputación de Bizkaia invertirá 3,6 millones de euros en remodelar la zona de peajes de los túneles de Artxanda y aprovechará la intervención para digitalizar el cobro de los accesos mediante la implantación del pago 'contactless'. El proyecto está en fase de redacción, la obra, que cuenta con un plazo de ejecución de 11 meses, está previsto que se inicie tras el verano para concluir en septiembre de 2023.



Así lo ha anunciado este viernes el diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Imanol Pradales, en una rueda de prensa en la que ha explicado que este proyecto, que cuenta con un presupuesto total de 3.605.800 euros se enmarca dentro del plan para la digitalización de los peajes, en el que se ya se han invertido 4,4 millones de euros, y que busca la unificación tecnológica del sistema de pago sin contacto en toda la AP8 y la Variante Sur Metropolitana de cara a mejorar los sistemas de gestión de las infraestructuras.



Según ha explicado Pradales, que ha insistido en que el pago en metálico no se va a suprimir, el proyecto conserva el diseño actual de siete vías centrales y permitirá el pago en efectivo, tarjeta o telepeaje.



La intervención contempla que las actuales vías laterales sean sustituidas por pórticos dotados de sistema de pago basado en tecnología 'free flow' sin barreras. Con esta remodelación, ha precisado Pradales, se logrará "aumentar la seguridad vial al reducir el trenzado entre vehículos y agilizar el paso de vehículos, que podrán circular sin ralentizar la marcha".



El responsable foral ha enmarcado esta actuación dentro del plan para la digitalización de peajes en todas las vías del territorio, en los que se han invertido ya 4,4 millones de euros para actualizar y unificar tecnológicamente los sistemas de gestión en las infraestructuras de peajes de Bizkaia: AP-8, Variante Sur Metropolitana y Túneles de Artxanda.



En este sentido, ha añadido que la inversión en los túneles de Artxanda se enmarca dentro de la estrategia para "el desarrollo de carreteras inteligentes" en el conjunto de Bizkaia ya que, tal y como ha explicado, "cada avance en la incorporación de tecnología e innovación abre nuevas puertas hacia una gestión más eficaz de las infraestructuras que redunde en mejor servicio y más seguridad para los usuarios".



En este punto ha remarcado que para lograr ese objetivo, la institución foral está acometiendo en el territorio "una labor de unificación de los diferentes sistemas y diversas tecnologías con las que venía funcionando cada infraestructura", ha detallado.



En esa estrategia ha recordado que desde el pasado verano de 2021 "ya es posible realizar el pago con tarjeta 'contactless' y dispositivos móviles en la Supersur y, desde este mismo enero, también es posible hacerlo también en toda la AP-8".

Se mantiene el pago en metálico





Pradales ha justificado la inversión en tecnología porque supone "una mejora que repercute no sólo en la comodidad de los usuarios, sino también en la seguridad y en la propia gestión de los peajes". "La incorporación de este nuevo método de pago no se traduce en que vaya a darse un menor servicio de cobro personal", ha concretado Pradales.



Entre las ventajas que desde su punto de vista ofrece este servicio de pago digitalizado, el diputado ha destacado que la digitalización de la forma de pago "permite a las personas usuarias consultar 'on line' de manera casi inmediata sus gastos en autopista". Además, ha añadido, "el uso de esta tecnología reduce el fraude en el pago de los peajes, adaptándolo a los requerimientos de las entidades financieras".



Imanol Pradales ha desgranado el balance de las formas de pago empleadas por los usuarios de las carreteras de Bizkaia y concretado que el método ViaT "sigue siendo el principal método de pago, seguido de las tarjetas y, por último, del metálico".



Con datos de 2021 y 32,3 millones de tráficos el ViaT representa 21,9 millones de usos (67,8%), las tarjetas 6,6 millones de usos (20,35 %) y el metálico 3,8 millones de usos (11,85 %).



A partir de esta evolución, el diputado ha afirmado que "el futuro de los métodos de pago empleados por los usuarios va por ahí, por la digitalización y el cada vez menor recurso tanto al metálico como a la tarjeta".



Por ello, Pradales ha anunciado que la apuesta de la Diputación, en ese sentido, "es imparable", ha concluido, de cara a reforzar e incrementar de forma progresiva la incorporación de las nuevas tecnologías para "modernizar la gestión viaria y dar un mejor servicio".