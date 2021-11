Bizkaia denuncia que el machismo es violencia en su última campaña del 25N

La Diputación Foral de Bizkaia denuncia que el machismo es violencia en su campaña de sensibilización lanzada con motivo del 25 N, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.



En la presentación esta mañana de la campaña, la Diputada Foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, Teresa Laespada, ha denunciado que "la violencia machista es estructural" y que, solo en nuestro Territorio histórico, más de 1.200 mujeres han sufrido violencia en el primer semestre de este año por parte de sus parejas o exparejas, violencia intrafamiliar o ataques a su libertad sexual. Durante 2020, esta cifra alcanzó las 2.311 mujeres.



La campaña se basa en el lema ‘El machismo es violencia’ y cuenta con sendas ilustraciones con una chica y un chico con una parte del mensaje diferenciada, "Soy mía, no soy tuya" y "No son cosas que pasan" respectivamente.



La campaña ha sido presentada en el CIFP Elorrieta Erreka-Mari de Bilbao, donde se ha repartido material de la misma entre el alumnado. Este reparto de material en este centro de Formación Profesional es una de las muchas acciones de difusión incluidas en la campaña.



Por su parte, la Diputada Laespada ha asegurado que no conviene olvidar que se marca el 25 de noviembre como día contra la violencia machista porque fue la jornada en la que fueron asesinadas en República Dominicana las tres hermanas Mirabal



"Nos acordamos de ellas y nos acordamos también de todas las mujeres que antes y después de ellas han sufrido la violencia machista. Y de las que aún hoy la sufren", ha agregado.



En este sentido, ha subrayado que "vivimos en una sociedad basada en la desigualdad" en la que "la violencia machista sobre las mujeres es la muestra más grave de esa desigualdad". Sobre esta cuestión, ha tenido un especial recuerdo para Conchi, de 56 años, asesinada en febrero de este 2021 en Sestao, así como para Erika, de 37 años, también asesinada, el mes pasado en Vitoria. "Ambas dejan dos hijos cada una", ha lamentado.



Para Laespada la violencia machista "es estructural", porque vivimos en "un sistema patriarcal" en el que muy a menudo "el machismo impera y se traduce en violencia" contra las mujeres.

Campaña





Además del mencionado reparto de material en el CIFP Elorrieta Erreka-Mari, la campaña incluye otros repartos a 221 asociaciones de mujeres, a 233 entidades sin ánimo de lucro, a los 112 ayuntamientos de Bizkaia, a 6.454 tiendas, a 648 entidades de deporte escolar (que el fin de semana del 27 y 28 de noviembre realizarán fotos en el posado previo a los encuentros deportivos que realicen), a 71 polideportivos, a 257 centros escolares, a 171 centros de salud y a los departamentos de la Diputación Foral de Bizkaia. Además, se distribuirá este material en sendos stands en la Universidad de Deusto y en la UPV/EHU.



De igual modo, la campaña contará con presencia en medios de comunicación online y offline y en espacios exteriores (Bizkaibus, Metro Bilbao, EuskoTren, Cercanías Renfe, kioscos de prensa, entre otros).



En el deporte profesional la campaña también estará presente, a través del Athletic Club (partido femenino el día 20 y masculino el día 26), del Lointek Gernika (día 18), del Lutxana Arraun (día 28), del Bilbao Basket o el Zuazo Balonmano y el Bidaideak de baloncesto adaptado.



A todo esto hay que sumar que el día mismo día 25 se representará en el Teatro Campos ‘Las raíces cortadas’, con invitación gratuita abierta a toda la ciudadanía de Bizkaia, una obra que repasa el debate entre Clara Campoamor y Victoria Kent para la instauración del voto femenino en España.

Datos





La cruda realidad de la violencia machista se comprueba con numerosos datos. Algunos de ellos extraídos del Observatorio de la Violencia Machista de Bizkaia, son los siguientes.



Servicio de Acogida de Urgencia de la Diputación Foral de Bizkaia: el año pasado atendió a 191 personas (105 mujeres, 82 hijas e hijos y cuatro personas dependientes). En este año, hasta mediados de agosto, el número de personas atendidas ha sido de 144 (84 mujeres, 59 hijas e hijos y una persona dependiente).



Victimizaciones registradas por la Ertzaintza: el año pasado ascendieron a 2.961 (2.135 por violencia de su pareja o expareja, 654 por violencia intrafamiliar y 172 ataques contra su libertad sexual). El número de víctimas que sufrieron estas victimizaciones fue de 2.311 mujeres (1.589 mujeres sufrieron uno o más episodios de violencia de su pareja o expareja, 554 mujeres sufrieron al menos un episodio de violencia intrafamiliar y 168 mujeres sufrieron un caso o más de ataques contra su libertad sexual). En el primer semestre de este 2021, se han registrado ya 1.469 victimizaciones sufridas por 1.237 mujeres.



Asimismo, el año pasado se incoaron 304 órdenes de protección (171 adoptadas), mientras que en el primer semestre de este año ya llevamos 175 órdenes incoadas (94 adoptadas).