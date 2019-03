Bizkaia busca incrementar el número de pernoctaciones de 3,4 a 5 millones en los próximos siete años

El Plan ha diseñado seis programas de productos y 87 actuaciones de promoción turística. El diputado foral de Desarrollo Económico y Territorial, Imanol Pradales, ha ofrecido estos datos en su comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Económico y Territorial de las Juntas Generales de Bizkaia para explicar, a petición de Arturo Aldecoa (Grupo Mixto), las estrategias, medidas y objetivos del Plan de Acción de Turismo Bilbao Bizkaia 2019-2025. Pradales ha explicado a los vocales de la citada Comisión las líneas estratégicas del Plan de Acción de Turismo Bilbao Bizkaia, en el que han participado 268 agentes de entidades públicas y privadas relacionadas con el turismo.

El responsable foral ha destacado los buenos datos registrados en 2018, un año en el que por primera vez la estancia media de visitantes alcanzó las dos noches y en el que el impacto económico del turismo en Bizkaia aumentó hasta los 1.903 millones de euros, lo que supone un 5,3% del PIB. El crecimiento sostenido, sostenible y cualitativo del turismo son los tres objetivos principales el Plan de Acción de Turismo Bilbao Bizkaia con horizonte en 2025, ha destacado el diputado foral de Desarrollo Económico y Territorial.

EL KARPIN

Por otro lado, la Comisión ha debatido y votado una Proposición No de Norma presentada por el grupo Podemos Bizkaia para instar a la Diputación a 'mejorar la accesibilidad y movilidad alrededor del Parque de Conservación de fauna silvestre de El Karpin, mediante la mejora de los accesos por carretera y la reordenación de los espacios de aparcamiento en el entorno del centro y la adaptación de nuevos espacios para dar respuesta a la demanda prevista'. Josean Elgezabal, en nombre del grupo proponente, ha destacado la contribución socioambiental de este centro, que recibió más de 44.800 visitas en 2017 y más de 45.300 el año pasado y ha lamentado el 'notorio déficit de implicación por parte de la Diputación' en el desarrollo de El Karpin. Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos han presentado una enmienda conjunta para cambiar el texto e instar a la Diputación Foral 'a colaborar con la Mancomunidad de Municipios de las Encartaciones' en los citados objetivos, al ser la citada mancomunidad 'la propietaria' del Centro de Conservación de fauna silvestre El Karpin.

Tras un debate, Elgezabal, en representación de Podemos Bizkaia, ha rechazado la enmienda, destacando la 'falta de implicación' de la Mancomunidad en el desarrollo de El Karpin y recordando que 'la presidenta de la Mancomunidad de Enkarterri declinó la invitación y no acudió a esta Comisión cuando pidieron su comparecencia por unanimidad'. Elgezabal ha criticado que El Karpin no sea una prioridad. 'La clave no es tanto plantear iniciativas, como la falta de voluntad política', ha señalado. Josu Montalbán (Socialistas Vascos) ha calificado de 'interesante' la propuesta de Podemos Bizkaia, pero ha incidido en que 'la entidad que obligatoriamente tiene que estar presente es la Mancomunidad de Enkarterri'. En el mismo sentido, Aitor Ibarra (Nacionalistas Vascos) ha destacado que 'todas estas mejoras deben ser pedidas por la Mancomundad de Enkarterri y no por la Diputación'.

Tras el debate, se ha procedido a la votación de la Proposición No de Norma, que ha sido rechazada al contar sólo con los votos a favor de Podemos Bizkaia y EH Bildu. Nacionalistas Vascos, Socialistas Vascos han votado en contra, mientras los grupos Popular Vizcaíno y Mixto se han abstenido.