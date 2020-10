Bizkaia arranca su semana del emprendimiento

La Sarekin Week, Semana del Emprendimiento de Bizkaia, ha iniciado su actividad este lunes con un congreso semipresencial que ha contado con la participación de la Diputada Foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, Teresa Laespada, y el Director General del Alto Comisionado para España Nación Emprendedora, Albert Medrán.

La actividad del resto de la semana, entre mañana y el viernes, se podrá seguir exclusivamente de forma online a través del perfil de Youtube de la Red Sarekin, debido a un principio de prudencia en unas fechas en las que el índice de contagiados por la COVID 19 está creciendo a índices preocupantes. El citado canal de Youtube emitirá en directo conferencias, mesas redondas, talleres prácticos, asesorías gratuitas y hasta una película con la participación de más de 60 expertos en todas estas propusetas.

En este enlace se pude consultar al completo de la Sarekin week2020. https://www.sarekinweek.eus/.

Inauguración semipresencial

En el congreso semipresencial desarrollado hoy en el Palacio Euskalduna también han tomado parte Patricia Gutiérrez, con la ponencia ‘Un caso de éxito local, la Gilda del Norte, Empresa familiar a base de productos Km0’, Cristóbal Colón con la ponencia ‘¿Qué tienen en común locura y empresa?’ y Pilar Jericó con la ponencia ‘ChangeMindset o la gestión del miedo’.

En la inauguración a primera hora, la Diputada Laespada ha defendido que "emprender es parte de la solución en estos tiempos" de dificultades e incertidumbre". A su entender, "detrás de la frialdad de los porcentajes hay ilusiones, proyectos, y nuevos yacimientos de empleo".

"No podemos permitirnos que ninguna iniciativa emprendedora viable no germine por falta de apoyos. No lo vamos a permitir. Y para eso vamos a seguir nuestro trabajo desde la Agencia DEMA y desde el Departamento que dirijo. Y, por supuesto, profundizando en la colaboración de la Red Sarekin para el emprendimiento en Bizkaia", ha agregado.

Por su parte, el director general del Alto Comisionado para España Nación Emprendedora, Albert Medrán, ha subrayado que "el emprendimiento innovador es fundamental para la transformación del país". "Bilbao y Bizkaia son un referente en ecosistemas innovadores, convirtiéndose en un foco para atraer la inversión y el talento. Por eso tienen mucho que aportar en la visión para hacer de España una Nación Emprendedora", ha remarcado.

Uno de los objetivos de la primera semana foral del emprendimiento Sarekin week es poner en contacto a las personas emprendedoras y sus ideas con las entidades que les pueden apoyar en el territorio vizcaíno para hacerlas realidad.

Esta Sarekin Week financiada por el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad ha sido organizada y coordinada por la Agencia foral de Empleo y Emprendimiento DEMA con la colaboración de los agentes de la Red Sarekin.

PROGRAMA

Además, la semana se complementa, entre otras, con iniciativas en streaming hasta el viernes en sesiones de mañana y tarde: