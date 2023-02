Bizkaia apuesta por el envejecimiento activo y de calidad

Expertos en el ámbito de la llamada economía plateada han partcipado hoy en el museo Guggenheim Bilbao en una jornada del Nagusi Intelligence Center (NIC) sobre la economía e la longevidad y la economía de los cuidados. El encuentro se ha organizado en colaboración con Care Policy and Evaluation Centre (CPEC), un prestigioso centro de investigación internacional de la London School of Economics (LSE) que trabaja principalmente en las áreas de cuidados de larga duración, salud mental, discapacidad y otras cuestiones relacionadas con la salud.



El diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, ha sido el encargado de abrir el encuentro y dar a conocer la apuesta del territorio por la economía de la longevidad como una oportunidad para dar respuesta a las necesidades de las personas mayores, para favorecer el desarrollo económico y para ofrecer unos cuidados de larga duración que garanticen una vida plena.



Tal y como ha explicado Rementeria, Bizkaia es ya una sociedad muy envejecida y si bien la esperanza de vida ha crecido notablemente el reto actual es que esos años se puedan vivir plenamente, lo que conlleva un aumento de los cuidados y la dependencia. "Las personas esperan y deberían de exigir un período de salud prolongado en sus años de vejez, pero tendrán que decidir cómo hacer un buen uso de esta capacidad porque no se trata sólo de añadir años a la vida, sino también de añadir vida a los años. La perspectiva de las oportunidades conlleva un mensaje claro: una gran cohorte de personas mayores impulsará el crecimiento económico y social de una forma hasta ahora nunca vista, pero sólo ocurrirá si somos lo suficientemente hábiles como sociedad para dejarles jugar el papel que están llamados a desempeñar. Por tanto, como sociedad deberíamos centrarnos en la capacidad y no en la edad", ha subrayado.



El diputado general ha detallado que la Diputación Foral de Bizkaia decidió abrir un proceso de reflexión con diferentes personas expertas del ámbito europeo para revisar el actual sistema de atención a la dependencia. Una reflexión que se plasma en las reformas recogidas en el Plan de Transición de los Cuidados de Larga Duración. "Un diseñado desde una perspectiva de pensamiento sistémico y desarrollando múltiples iniciativas, herramientas y proyectos que fomenten una acción común de interés mutuo para todos los agentes implicados en la economía de la longevidad. El Nagusi Intelligence Center es un ejemplo en esta línea. Su objetivo es afrontar el reto del envejecimiento poblacional creando las condiciones que permitan a los gobiernos, empresas de distintos sectores, organizaciones sin ánimo de lucro, agentes de los sectores de la salud y bienestar, a los individuos en general, a desbloquear las oportunidades de una población que envejece".



"Es una apuesta a largo plazo. Puede que no veamos los resultados, puede que ni si quiera emerjan como esperamos, pero por lo menos habremos intentado sembrar las semillas para crear las condiciones que favorezcan el poder tener vidas más largas y de mejor calidad, así como sistemas con sentido y pensados para todos", ha finalizado Rementeria.



El encuentro cuenta con la participación de Martin Knapp, Catedrático Política Sanitaria y Social, LSE, que ha ofrecido una ponencia sobre los desafíos y oportunidades de una población que envejece; Adelina Comas Herrera, investigadora de la LSE, disertará sobre la economía de los cuidados y las perspectivas internacionales; la integración entre los sistemas de atención sanitaria y social es el título escogido por José Luis Fernández Plotka, Director del CPEC, mientras que la charla de la investigadora Juliette Malley versará sobre la innovación en la atención social.



El NIC es un espacio de colaboración público-privada, liderado por la Diputación Foral de Bizkaia, que aspira a transformar el reto del envejecimiento poblacional en una oportunidad para el desarrollo económico y social.



Care Policy and Evaluation Centre es un prestigioso centro de investigación internacional de la London School of Economics que trabaja principalmente en las áreas de cuidados de larga duración, salud mental, discapacidad y otras cuestiones relacionadas con la salud.